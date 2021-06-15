Бедных в Кыргызстане стало больше и большинство из них жители сел

По данным Национального статистического комитета КР, в 2020 году за чертой бедности в Кыргызстане проживали 1 миллион 678 тысяч человек. Из них 73,7 процента - жители сельских населенных пунктов.

Стоимостная величина общей черты бедности в 2020 году составила 35 268 сомов в год на душу населения, крайней бедности – 19 774 сома.

По данным Нацстаткома, уровень бедности в 2020 году рос во всех регионах страны, кроме города Ош и Таласской области. В Джалал-Абадской области этот показатель вырос на 10,3 процентных пункта, в Нарынской - на 8,7 процентных пункта, в Чуйской - на 6,3 процентных пункта, в Ошской - на 4,8 процентных пункта, в Иссык-Кульской - на 3,5 процентных пункта и в Баткенской области - на 2,1 процентных пункта, а также в городе Бишкек - на 4,9 процентных пункта.

Из общей численности бедных, более 58 процентов проживали в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях.

Распределение численности бедных по территории в 2020 году