Дастан Камчыбеков примет участие в турнире по плаванию в Берлине

Квалификационный турнир по плаванию на Паралимпийские игры в Токио пройдет в Германии с 17-20 июня.

Сегодня, 14 июня, незрячий пловец Дастан Камчыбеков вместе со своим тренером Антоном Крамаренко улетели в Берлин. Проводить парня в его первую заграничную поездку пришли члены федерации незрячих. Они отметили, что Дастан – первый незрячий пловец, который будет представлять нашу страну на международной арене.

Дастану Камчыбекову 19 лет, он родился и вырос в селе Орто-Арык Таласской области. Дастан был обычным ребенком, пока однажды не получил травму – неудачно упал, сильно ударился головой. Это повлияло на зрительные нервы, начался необратимый процесс потери зрения. Дастану пришлось из обычной школы в Таласе перевестись в Бишкекский интернат для слепых и слабовидящих детей. Ему было очень трудно адаптироваться к новым условиям жизни, ведь большинство ребят в интернате с рождения незрячие. Пареньку же пришлось учиться всему с самого начала.

В 10-м классе он познакомился с Жалалдином Авдувалиевым, бронзовым призером Азиатских игр по паратриатлону. И эта встреча стала судьбоносной. Жалалдин прошел такой же путь, как и Дастан и знает, насколько он труден. Абдувалиев тоже потерял зрение из-за травмы, полученной в юности, учился по-новому жить. Сейчас он успешный спортсмен. Он предложил Дастану пройти шестимесячные адаптационные курсы, организованные Кыргызской федерации незрячих под руководством Гульназ Жузбаевой. На занятиях обучают навыкам самостоятельной жизни, учат ездить в общественном транспорте, без труда ориентироваться в городе, готовить, вести хозяйство. А главное – прививают любовь к спорту. Так в жизни незрячего паренька появился спорт. Он прошел отбор в сборную по паратриалону: бег, гонка на велосипеде и плавание. Во всех трех дисциплинах у Камчыбекова хорошие результаты, но больше всего ему нравится плавание.

- Для нашего Дастана это первая зарубежная поездка, очень рады и волнуемся за него. Надеемся, он достойно покажет себя на соревнованиях. И очень хотим, чтобы своим примером он вдохновил и других людей заниматься спортом, упорно идти к своим целям, - сказала руководитель Кыргызской федерации незрячих Гульназ Жузбаева.