Погода
$ 84.23 - 84.61
€ 101.77 - 103.17

Дастан Камчыбеков примет участие в турнире по плаванию в Берлине

228  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Квалификационный турнир по плаванию на Паралимпийские игры в Токио пройдет в Германии с 17-20 июня.

Сегодня, 14 июня, незрячий пловец Дастан Камчыбеков вместе со своим тренером Антоном Крамаренко улетели в Берлин. Проводить парня в его первую заграничную поездку пришли члены федерации незрячих. Они отметили, что Дастан – первый незрячий пловец, который будет представлять нашу страну на международной арене.

Дастану Камчыбекову 19 лет, он родился и вырос в селе Орто-Арык Таласской области. Дастан был обычным ребенком, пока однажды не получил травму – неудачно упал, сильно ударился головой. Это повлияло на зрительные нервы, начался необратимый процесс потери зрения. Дастану пришлось из обычной школы в Таласе перевестись в Бишкекский интернат для слепых и слабовидящих детей. Ему было очень трудно адаптироваться к новым условиям жизни, ведь большинство ребят в интернате с рождения незрячие. Пареньку же пришлось учиться всему с самого начала.

В 10-м классе он познакомился с Жалалдином Авдувалиевым, бронзовым призером Азиатских игр по паратриатлону. И эта встреча стала судьбоносной. Жалалдин прошел такой же путь, как и Дастан и знает, насколько он труден. Абдувалиев тоже потерял зрение из-за травмы, полученной в юности, учился по-новому жить. Сейчас он успешный спортсмен. Он предложил Дастану пройти шестимесячные адаптационные курсы, организованные Кыргызской федерации незрячих под руководством Гульназ Жузбаевой. На занятиях обучают навыкам самостоятельной жизни, учат ездить в общественном транспорте, без труда ориентироваться в городе, готовить, вести хозяйство. А главное – прививают любовь к спорту. Так в жизни незрячего паренька появился спорт. Он прошел отбор в сборную по паратриалону: бег, гонка на велосипеде и плавание. Во всех трех дисциплинах у Камчыбекова хорошие результаты, но больше всего ему нравится плавание.

- Для нашего Дастана это первая зарубежная поездка, очень рады и волнуемся за него. Надеемся, он достойно покажет себя на соревнованиях. И очень хотим, чтобы своим примером он вдохновил и других людей заниматься спортом, упорно идти к своим целям, - сказала руководитель Кыргызской федерации незрячих Гульназ Жузбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402147
Теги:
плавание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  