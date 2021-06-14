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Иссык-кульские милиционеры встретились с детьми из Баткена и спели для них

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- Оксана Гут
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На Иссык-Куле милиционеры встретились с детьми из Баткена, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Руководство и сотрудники туристической милиции УВД Иссык-Кульской области посетили детские лагеря "Кырчын" и "Барчын", где отдыхают дети из Баткенской области, пострадавшие во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы 28–30 апреля.

Участники встречи исполнили на сцене одну из самых известных фольклорных детских песен "Ай чыкты карачы". "Тем самым, содействуя появлению у детей чувств безоблачного детства, солидарности, сопричастности к происходящим событиям и гордости за свою страну", - отмечает пресс-служба ведомства.

А сотрудники туристической милиции рассказали о своей интересной службе, чтобы заинтересовать детей в будущем работой в правоохранительных органах.

"Данной акцией мы хотим обозначить важность взрослых в воспитании подрастающего поколения. А песня – это великая мотивация для людей, которая помогает радоваться жизни, получать хорошее настроение и дарить улыбки другим", - отметил заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области Акылбек Бекишев.

В рамках встречи милиционеры также напомнили ребятам об основных правилах безопасности во время летнего отдыха, а также дали рекомендации по соблюдению правил дорожного движения. Прощаясь, дети пообещали гостям в погонах соблюдать все правила безопасности, чтобы каникулы прошли без происшествий.


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URL: https://www.vb.kg/402149
Теги:
Баткенская область, дети, Иссык-Кульская область, приграничные конфликты, Кыргызстан, пострадавшие, УВД
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