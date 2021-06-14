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Пограничники Кыргызстана задержали граждан США и Японии

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- Оксана Гут
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Пограничники Кыргызстана задержали иностранцев, незаконно пребывающих на приграничной территории. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По данным ведомства, гражданин США Р.Я.Э. 1998 г.р. и гражданка Японии А.С. 1989 г.р. прибыли на приграничную территорию в местность Нургазык Баткенского района Баткенской области без разрешительных документов. 13 июня они были задержаны пограничниками Баткенского пограничного отряда.

В настоящее время, отмечают в ПС ГКНБ, обстановка по периметру государственной границы стабильная.

В период с 1 января по 13 июня 2021 года военнослужащими ПС ГКНБ КР всего было задержано 192 человека, из них за нарушение госграницы задержаны 167 человек; за нарушение режима госграницы - 11 человек; за нарушение пограничного режима – 14 человек.

В указанный период пограничники выявили 709 лиц, пытавшимися пересечь государственную границу с неисправными документами.

Всего с 1 января по 13 июня 2021 года через пункты пропуска на территорию Кыргызской Республики прибыли 1 млн 753 668 человек, убыли из страны - 1 828 304 человека.


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URL: https://www.vb.kg/402151
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, граница, задержание, США, Япония, Кыргызстан
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