Из "Токтогулки". "Электрические станции" обвинили во лжи МЭГПР РК?

С 1 июня 2021 года начат возврат электрической энергии в Казахстан и Узбекистан согласно ранее достигнутым договоренностям. Об этом сообщили в ОАО "Электрические станции".

При этом, в ведомстве подчеркнули, что "как только уровень воды в Токтогульском водохранилище снижается или режим работы гидроэлектростанций чуть изменяется, некоторые думают, что воду продают".

- Подозрения в продаже воды до этого были и будут. Но необходимо отметить, что по подозрению в продаже воды из Токтогульского водохранилища до этого несколько раз была сформирована специальная комиссия из депутатов Жогорку Кенеша. В ней участвовали и представители СМИ. Комиссия убедилась, что вода из водохранилищ ГЭС в соседние страны не продавалась,- отрапортовали в ОАО "Электрические станции".

Хотелось бы, конечно, верить. Но казахи сообщают иначе, а им, однозначно, нечего скрывать.

В сообщении Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстана от 29 мая 2021 года четко прописано:

"Сторонами согласовано, что в течение июня этого года кыргызская сторона вернет Казахстану 70 млн кВт/ч электроэнергии и осуществит дополнительные попуски воды из Токтогулского водохранилища в объеме 77 млн куб. м. Соответствующий протокол согласовали с казахстанской стороны АО "KEGOC" и АО "Самрук-Энерго"", - пресс-служба МЭГПР РК.

Причем эта договоренность осуществлялась еще во время визита главы КР Садыра Жапарова в Казахстан.

Плюс ко всему, вода пойдет из Кыргызстана в Узбекистан на полив Ферганской долины.

Поэтому, напрашивается резонный вопрос: "Электрические станции" обвинили Минэнерго Казахстана в обмане, или им самим есть что скрывать?