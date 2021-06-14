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На аукционе байкеров собрали 161 460 сомов для лечения 6-летней Марии

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- Айжан Мамбеталиева
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Вчера, 13 июня, "Перцы Pub" провел необычное благотворительное мероприятие – аукцион, на котором в качестве лотов были представлены незамужние девушки и холостые парни из самых разных сфер деятельности, но объединяло их одно – любовь к мотоциклам.

На аукционе можно было приобрести романтический ужин с понравившимся участником, познакомиться с ним, узнать много интересного и покататься на байке. Все собранные средства были переданы в Общественный благотворительный фонд Help the Children SKD для 6-летней подопечной фонда Марии Харичевой. Девочке необходимо лететь в Россию на обследование.

В мероприятии участвовали двенадцать байкеров и две байкерши, которые выезжали на смотрины к гостям на своих мотоциклах. Торги среди гостей начинались от 1500 сомов. К примеру, ужин с очаровательными девушками Айым и Гульшан был приобретен за 33000 и 40000 сомов. Гости мероприятия – байкеры, фрирайдеры, члены мотоклубов тоже не остались в стороне, закидывали в копилку добра деньги для Маши.

- Конечно, аукцион был шуточный, на мероприятие пришли наши друзья, которые и выкупали своих же знакомых. Главное – весело провели время, танцевали, слушали гостью вечера Салтанат Аширову и внесли свою лепту в благое дело. С благотворительным фондом Help the Children SKD мы сотрудничаем уже не первый год, стараемся помогать детям. Надеемся, что Мария сможет вскоре попасть на обследование, вылечится и вырасти здоровым и счастливым человеком. А мы будем рады, если хоть чуточку в этом ей поможем, - сказал председатель сообщества мотоциклистов Кыргызстана Аскат Сеитбеков.


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URL: https://www.vb.kg/402156
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