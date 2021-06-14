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Вывезли на окраину, требовали деньги. Задержан член ОПГ Кадыра Досонова

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- Оксана Гут
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По факту вымогательства денежных средств в особо крупном размере задержан активный член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе осуществления контрразведывательной деятельности в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст. 203 ч. 3. (Вымогательство) УК КР, задержан активный член ОПГ Кадыра Досонова (известного по кличке Дженго) - Т.И.М.

"Установлено, что 18 мая члены ОПГ Кадыра Досонова во главе с Т.И.М. на трех автомашинах насильно, запугивая огнестрельным оружием, вывезли гражданина КР на окраину г. Ош. Далее, применив физическую силу, отобрали у потерпевшего автомашину марки "Мерседес-Бенц" и потребовали 300 000 сомов для "общаковской кассы"", - говорится в сообщении.

Также, среди лиц, участвовавших в избиении потерпевшего, присутствовал Р.у.А., являющийся личным водителем Кадыра Досонова, который, в свою очередь, дополнительно потребовал 1 000 долларов США.

Задержанный Т.И.М. водворен в СИЗО ГУ ГКНБ по г. Ош и Ошской области.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по установлению всех фигурантов дела.


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URL: https://www.vb.kg/402157
Теги:
вымогательство, уголовная ответственность, Кыргызстан, Дженго, ГКНБ
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