Для снижения числа ДТП, надо шире применять автоматические системы слежения

Чтобы снизить количество ДТП, нужно шире применять автоматические системы слежения. Таким мнением поделился политолог Марс Сариев.

Так он прокомментировал обращение президента Кыргызстана Садыра Жапарова об усилении комплекса мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, назвав его своевременным.

"Думаю, в первую очередь, это следствие того, что многие водители приобрели права незаконным образом, по коррупционным схемам. Поэтому необходимо усилить контроль и, возможно, даже организовать пересдачу на водительские права. Увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах является следствием неграмотности водителей и недисциплинированности пешеходов. Хорошей мерой было бы, если бы патрульные штрафовали граждан, которые переходят дорогу в неположенном месте. Это бы сразу дисциплинировало людей.

Сейчас большие трассы после ремонта имеют очень качественное покрытие, поэтому водители не замечают скорость. На таких автотрассах происходят происшествия, например, на трассе Бишкек-Торугарт, объездная дорога около Бишкека. Многие из-за неопытности водителей или из-за того, что водители приобрели права", - сказал Сариев.

По его мнению, о своевременности поручения главы государства говорит и тот факт, что количество жертв во время транспортных происшествий увеличивается.

"Необходимо предпринять меры, чтобы это остановить. Надо шире применять контроль, например, автоматические системы слежения. Тем более что приближается летний сезон, пора отпусков, количество ДТП, особенно в направлении Иссык-Куля, Бишкек-Тоо-Ашуу, Бишкек-Торугарт, будет возрастать в силу того, что увеличивается поток туристов. Нужно пересмотреть всю систему безопасности, усилить контроль", - считает эксперт.

Для справки:

Число дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане растет с каждым годом. К примеру, если в 2006 году на дорогах было зафиксировано 3 911 происшествий, то в 2018 году - более 5 тысяч ДТП. А в прошлом году количество происшествий составило уже 6 тысяч 126 аварий, в результате которых 754 человека погибли и 9 тысяч 227 человек получили ранения. Практически каждое третье ДТП происходит с участием детей.