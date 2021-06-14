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"Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 вызывает серьёзные опасения"

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- Оксана Гут
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Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Марипов подчеркнул, что складывающаяся ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 требует усиленной работы соответствующих государственных и местных органов власти.

"Складывающаяся обстановка вызывает серьёзные опасения. Мы не должны допустить кризисных моментов, как было в прошлом году. Следует усилить работу по сдерживанию и стабилизации эпидемиологической ситуации в городах Бишкек, Ош и Чуйской области. Министерство здравоохранения и социального развития должно под особым контролем держать вопрос оказания необходимой медико-санитарной помощи населению, наличию достаточного количества основных и резервных коек в стационарных учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также наличием лекарств", - сказал он.

Глава Кабмина особо отметил, что необходимо ускорить работу по доставке вакцин от коронавирусной инфекции и наращивать темпы вакцинации.

"В ближайшее время в страну прибудут 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, а также 80 тысяч доз вакцины "Спутник V". Профильным государственным органам необходимо на постоянном контроле держать вопрос с обеспечением своевременных поставок вакцин в страну. Для нас особо приоритетно наращивать темпы вакцинации населения", - заявил Марипов.


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URL: https://www.vb.kg/402163
Теги:
вакцина, правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов, коронавирус, карантин
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