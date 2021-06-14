Трудности с поливом. МП "Бишкекзеленхоз" задействовало все силы

Трудности с поливной водой в настоящее время наблюдаются не только в городе Бишкек, но и в других областях. Об этом заявляет пресс-служба мэрии столицы.

"Специалисты связывают это в первую очередь с уменьшением таяния ледников и количества воды в истоках. Из-за уменьшения притока воды в водозаборе Кашка-Суу, в отстойнике в селе Беш-Кунгей и резким увеличением потребности крестьянских хозяйств Чуйской области для города Бишкек нет возможности полностью обеспечить поливной водой быстро растущую территорию города. Несмотря на все трудности, городские службы делают все возможное, чтобы максимально охватить все микрорайоны города и жилые массивы поливом", - говорится в сообщении.

МП "Бишкекзеленхоз" задействовало для автополива весь специальный транспорт предприятия и транспорт МП "Тазалык". Функционируют на пределе своих мощностей 19 скважин, недавно подключили еще одну скважину, расположенную на пересечении улиц Тагай-Бий и Жакшылык (жилой массив "Ак Ордо").

Также усиленно идет работа по строительству новых четырёх скважин в жилых массивах города и запуску двух законсервированных скважин.

Муниципальное предприятие заключило договор с поставщиком воды в лице Аламудунского РУВХ на поставку 40,274 млн кубометров, но в настоящее время получают меньше заявленных объёмов, а в речке Ала-Арча по каналу "Киргизия" более 10 дней поливная вода отсутствует.