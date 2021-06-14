На ВДНХ завершается реконструкция павильона Кыргызстана

Вопрос создания выставочно-торговых центров государств СНГ на территории ВДНХ рассмотрят участники очередного, уже 90-го по счету заседания Экономического совета Содружества. Оно пройдет 18 июня в павильоне "Космос" на территории самой выставки, сообщили в Исполкоме СНГ.

В настоящее время здесь уже действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме открыт павильон Молдовы. Предполагается, что в ближайшее время начнут работу также павильоны Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Планируется, что все эти выставочно-торговые центры примут активное участие в проведении мероприятий, посвященных отмечаемому в текущем году 30-летнему юбилею СНГ. Не исключено, что участники заседания Экономсовета СНГ ознакомятся с положением дел на этих объектах.

Реконструкционные работы на павильоне Кыргызстана, который отнесен к объектам культурного наследия, ведутся с 2017 года. И производятся в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к сохранению таких зданий, обязательствами, взятыми кыргызской стороной перед Департаментом культурного наследия Москвы.

В посольстве КР в РФ сообщили, что необходимые работы выполнены уже более чем на 90 процентов. Еще в прошлом году была осуществлена реконструкция фасада, сейчас завершаются внутренние работы – устройство коммуникаций, отделка и т.д. Закончить их предусматривается в ближайшее время.

В Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области рассказали, что надеются провести на базе этого объекта и одно из основных мероприятий, посвященных предстоящему Дню независимости республики.

Павильон расположен в центральной части ВДНХ, возле знаменитого фонтана "Дружба народов", являющегося одним из главных символов выставки.

Такое местоположение, как отмечала ранее представитель генеральной дирекции АО "ВДНХ" Ирина Яремко, - одновременно и хорошая инвестиционная возможность: "Почетно иметь свой объект в таком месте, можно найти много сфер для его использования".

Главам делегаций стран Содружества, в том числе Кыргызстана, на юбилейном заседании Экономсовета СНГ будет предложен ряд других вопросов, охватывающих различные сферы экономического взаимодействия. Участники, в частности, заслушают доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики этих стран за 2020 год, обсудят реализацию концепций сотрудничества в сфере энергетики и в области использования возобновляемых источников энергии, рассмотрят дорожную карту по разработке и реализации национальной программы по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года, другие документы интеграционного характера.