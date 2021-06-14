На Иссык-Куле убили 39-летнего мужчину из-за "давней обиды"

На Иссык-Куле милиционеры задержали двоих мужчин подозреваемые в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

3 июня в дежурную часть ОВД Тюпского района поступило сообщение о том, что возле старой мельницы, расположенной с восточной стороны с. Кудургу, обнаружен окровавленный труп мужчины азиатской национальности.

Данное сообщение было зарегистрировано в ЕРПП ОВД Тюпского района и было начато досудебное производство по ст. 130 (Убийство) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Прибывшая на место происшествие следственно-оперативная группа районной милиции, при внешнем осмотре установила на теле убитого следы насильственной смерти. В ходе следственных мероприятий была установлена личность убитого. Им оказался 39-летний местный житель Е.К. В целях определения причины смерти, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

На днях, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ МВД КР, УВД Иссык-Кульской области и ОВД Тюпского района в г. Бишкек был задержан основной подозреваемый в совершении убийства - 36-летний житель села Кудургу Б.Н. Он на предварительном допросе указал, что мотивом для совершения преступления стала давняя обида к потерпевшему.

Кроме этого, в селе Курменты Тюпского района был задержан соучастник данного преступления - 62-летний житель села Ак-Булун А.У. Он дал признательные показание, рассказав, что в тот день вызвал из дома Е.К. для встречи с подозреваемым Б.Н. возле старой мельницы села Кудургу.

Решением районного суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечение в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное производство продолжается.