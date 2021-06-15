"До сих пор помню то нервозное состояние". "Удаленка" глазами школьницы

С началом эпидемии в Кыргызстана школьники и студенты перешли на так называемую "удаленку", то есть на обучение в режиме онлайн. Было очень много комментариев по этому поводу учителей и работников Минобразования, но каково было самим обучающимся. Студентка 1-го курса КРСУ Бегимай Карыбекова, которая проходит практику в редакции VB.KG, поделилась своими впечатлениями от дистанционного обучения в школе и затем в университете:

"Если бы два года назад мне сказали, что оканчивать школу я буду сидя напротив экрана ноутбука, то я бы подумала, что этот человек весьма неудачно пошутил. Но реальность оказалась именно такой.

Выпускной класс – самый долгожданный, но в тоже время самый напряжённый момент в жизни школьников. Ожидание приближающейся свободы, граничащее с волнением по поводу выпускных экзаменов, сопровождали меня весь одиннадцатый класс. Помню, что, будучи ещё в младшей школе, наблюдала за казавшимися мне слишком взрослыми старшеклассниками и представляла, как и я буду гордо ходить по коридорам школы и обсуждать ответы того или иного экзамена. Но, к сожалению, вирус появившийся в 2020 году, не оставил нам иного выбора, кроме как обучаться на дому.

Дистанционное обучение или, как говорим мы – "дистанционка", "удалёнка" явилась словно снег на голову и создала немало проблем, как школьникам, так и учителям. До сих пор помню то нервозное состояние, в котором я находилась, лавируя между желаниями довести все до идеала или бросить и сдаться. Стрессовое состояние вкупе с непрекращающимся потоком домашних заданий знатно подпортили нервную систему, временные границы с каждым днем все больше стирались и казалось, что ещё немного и я просто не выдержу. В такие моменты, дабы успокоиться и перезагрузиться, нередко заставляла себя отвлекаться на просмотр фильма или сериала – разгрузить мозг и дать ему необходимый отдых. Общение с одноклассниками или другими людьми из моего окружения часто забирало столько ресурсов, что, признаюсь, игнорировать сообщения хотелось очень сильно. Но, несмотря на все вышеперечисленные негативные моменты, дистанционное обучение принесло немало плюсов. Одним из самых, на мой взгляд, эффективных плюсов дистанционки является отсутствие спешки: не нужно было просыпаться за несколько часов до занятий, чтобы успеть собраться и доехать до учебного заведения в переполненном пассажирами транспорте – всего этого дистанционка не требовала. Человеческое свойство привыкать ко всему и здесь имело место быть – спустя месяц дистанционное обучение не воспринималось больше как нечто ужасное, а как вполне комфортный формат обучения. Конечно же, обидно было проводить свой последний звонок через видеосвязь, но, по крайней мере, стоит радоваться тому, что вирус обошёл нас стороной.

Окончив школу и поступив в университет, я поняла, что, скорее всего, первый курс будет кардинально отличаться от моих ожиданий. И не ошиблась. Лекции в аудиториях заменили занятия по видеозвонкам, а знакомство с группой пришлось перенести практически на целый семестр. Иногда в голове проскальзывали мысли вроде "стоило ли вообще поступать сейчас в университет?", потому что такое обучение уж больно сильно напоминало болезненный период выпуска из школы.

Но за чёрной полосой всегда следует белая. И этой белой полосой для меня стало улучшение эпидемиологической ситуации в стране. В этот момент субъективные ожидания студенческой жизни одно за другим стало исполняться: общение с одногруппниками, советы от старшекурсников и встречи с преподавателями.

Дистанционное обучение на самом деле не всегда плохо, к нему можно привыкнуть, подогнать по свой образ жизни и тогда обязательно откроется огромное количество новых возможностей. Благодаря онлайн учебе я сумела выработать в себе навык тайм менеджмента, а также научилась справляться с выгораниями и другими подобными состояниями".

Автор: Бегимай Карыбекова