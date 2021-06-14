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Симптомы "индийского" штамма Covid-19: рвота, потеря слуха, боли в суставах

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- Ренат Кольцов
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Изменение основных симптомов COVID-19 наблюдается у пациентов, которые заразились "индийским" штаммом коронавируса. Об этом агентству "REGNUM" рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная журналистам РИА Новости.

По ее словам, все симптомы классического COVID-19 неспецифические, включая встречающуюся в 70−80% случаев потерю обоняния. При этом она добавила, что в связи с появлением новых штаммов коронавируса отмечается "некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений".

Пшеничная отметила, что у пациентов, заразившихся индийским вариантом коронавируса, появляются тошнота, рвота, боли в животе, потеря аппетита, а также боль в суставах и потеря слуха, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже. При этом эпидемиолог добавила, что потеря обоняния у пациентов в этом случае даже не входит в первую десятку.


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URL: https://www.vb.kg/402175
Теги:
здоровье, COVID-19
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