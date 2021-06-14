Симптомы "индийского" штамма Covid-19: рвота, потеря слуха, боли в суставах

Изменение основных симптомов COVID-19 наблюдается у пациентов, которые заразились "индийским" штаммом коронавируса. Об этом агентству "REGNUM" рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная журналистам РИА Новости.

По ее словам, все симптомы классического COVID-19 неспецифические, включая встречающуюся в 70−80% случаев потерю обоняния. При этом она добавила, что в связи с появлением новых штаммов коронавируса отмечается "некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений".

Пшеничная отметила, что у пациентов, заразившихся индийским вариантом коронавируса, появляются тошнота, рвота, боли в животе, потеря аппетита, а также боль в суставах и потеря слуха, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже. При этом эпидемиолог добавила, что потеря обоняния у пациентов в этом случае даже не входит в первую десятку.