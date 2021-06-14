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Поставки вакцины AstraZeneca в Кыргызстан под большим вопросом

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- Ренат Кольцов
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В июне Кыргызстан ожидал поступления 210 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной программы COVAX. Но, судя по последним новостям, поставки спасительной вакцины откладывается на неопределенный срок.

Один из крупнейших заводов в мире по производству вакцины от коронавируса индийского института сыворотки (SII) отказался от поставок AstraZeneca в другие страны из-за катастрофической ситуации с заболеваемостью в самой Индии. Отказ от экспорта может сохранится до конца 2021 года.

Решение индийской компании стало большой проблемой для развивающихся стран, которые зависят от программа бесплатной передачи вакцин COVAX.

Возможно COVAX удастся договорится с производителями в Южной Корее, где также производится AstraZeneca. Оба производителя одобрены ВОЗ

Проблема с поставками вакцин обсуждалась сегодня и в аппарате правительства. Глава Кабмина Улукбек Марипов заявил: "Складывающаяся обстановка вызывает серьёзные опасения. Мы не должны допустить кризисных моментов, как было в прошлом году. В ближайшее время в страну прибудут 150 тыс. доз вакцины Sinopharm, и 80 тыс. доз вакцины "Спутник V"". Однако точных сроков Премьер не назвал.

Опасения премьера вполне обоснованы, за последние три дня количество заразившихся COVID-19 составило 1636 человек. В Оше до 1 июля вводятся ограничительные меры. А так долго ожидаемый туристический сезон может стать причиной еще большего роста заболеваемости.

Кыргызстан с большим нетерпением ждет спасительные вакцины, но хватит ли заявленных доз для того что бы сбить новый волну короновирусной инфекции?


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URL: https://www.vb.kg/402178
Теги:
вакцина, ВОЗ, COVID-19
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