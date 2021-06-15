План первоочередных мер правительства КР на 100 дней. Что сделано?

Глава Кабинета министров КР Улукбек Марипов провел совещание по подведению итогов исполнения Плана первоочередных мер правительства на 100 дней. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В ходе совещания было отмечено, что по состоянию на 12 июня из 50 запланированных мероприятий исполнено 38, на стадии завершения находятся 12 пунктов.

В рамках реализации утвержденного Плана приняты меры по улучшению инвестиционного климата, в сфере автоматизации и упрощении государственных услуг, в сфере сельского хозяйства и для обеспечения продовольственной безопасности, в сфере здравоохранения и образования.

Улукбек Марипов отметил, что в рамках запланированных мероприятий достигнуты определенные результаты.

"При разработке Плана на 100 дней мы руководствовались полезностью принятых решений. Все наши действия были направлены на улучшение жизни простых граждан. Каждый гражданин должен на практике почувствовать изменения, независимо от того, где он находится, - в государственной поликлинике, в аптеке, либо в центре обслуживания населения. Началась выдача биометрических заграничных паспортов, снижены цены на консульские услуги, разработан ряд информационных систем по выдаче разрешительных документов на проектирование и строительство недвижимости, внедрена система маркировки и прослеживаемости товаров, решены вопросы покрытия расходов, связанных с репатриацией на родину тел граждан, умерших за рубежом, в активной фазе находятся проекты по реконструкции автомагистралей республиканского масштаба, восстановления и развития приграничных сел Баткенской области", - подчеркнул Марипов.

Он также добавил, что некоторые пункты Плана не были исполнены и дал поручение первому заместителю председателя Кабинета министров Айбеку Джунушалиеву внести предложение по ответственности лиц, допустивших несвоевременное исполнение пунктов Плана первоочередных мер правительства на 100 дней.

"12 пунктов по разным причинам находятся на стадии завершения и не исполнены в установленные сроки. Я предупреждал, что в отношении руководителей, в случае неисполнения, будут применены меры дисциплинарной ответственности", - сказал глава Кабмина.

По итогам совещания Марипов поручил соответствующим отделам администрации президента Кыргызской Республики взять на контроль исполнение 12 оставшихся пунктов и начать разработку Плана мероприятий Кабинета министров по реализации планируемой Стратегии развития Кыргызской Республики до 2026 года, которая будет включать, в том числе задачи, обозначенные в Послании президента КР народу 5 мая 2021 года.

Мероприятия, исполненные в рамках Плана первоочередных мер правительства на 100 дней:

Создание условий для улучшения инвестиционного климата:

- разработан информационный электронный портал обо всех разрешительных документах необходимых для ведения предпринимательской деятельности;

- упрощен доступ к получению земель (государственного и лесного фонда) под проекты возобновляемых источников энергии (малые ГЭС);

- введен запрет на осуществление дублирующих функций ветеринарного и фитосанитарного контроля по принципу "одна остановка";

- принят механизм по упрощению процедуры возврата НДС на импорт товаров (условный НДС);

- для индивидуальных предпринимателей упрощен налоговый режим (на основе налога с розничных продаж);

- проведена реструктуризация задолженности по налогам и социальным отчислениям, путем полного списания пени и штрафов, при условии погашения основной суммы обязательств.

В сфере автоматизации и упрощении государственных услуг:

- запущена Национальная кампания по бесплатной выдаче внутренних паспортов (ID-карта) отдельным категориям граждан, в том числе детям-сиротам в возрасте до 18 лет, пенсионерам старше 70-летнего возраста и другим лицам;

- запущена кампания по бесплатной регистрации автотранспортных средств;

- началась выдача биометрических заграничных паспортов;

- открыты Центры обслуживания населения в формате "open space";

- запущен первый АвтоЦОН;

- с 1 апреля 2021 года внедрена система электронных паспортов транспортных средств, а также реализуется оформление электронных паспортов транспортных средств. Данная система будет также легитимна на пространстве ЕАЭС;

- на стадии запуска многофункциональный центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) и налогоплательщиков, в том числе экспортеров, где будут оказываться полноценные услуги не менее 10 государственных органов;

- разработан ряд информационных систем (www.uslugi.gosstroy.gov.kg // www.gosexpertiza.gov.kg) по выдаче строительных документов (проектирование, строительство, по приему проектно-сметной документации на экспертизу и иные изменения объектов недвижимости);

- К автоматизированной информационной системе "Санарип Аймак" подключены 484 (100%), из них 452 айыл окмоту.

В сфере сельского хозяйства и для обеспечения продовольственной безопасности:

- выделено 318,0 млн сомов на закупку сахара-песка и растительного масла для поддержания стабильного уровня цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания;

- внедрены кластерные проекты по молоку и мясу, в соответствие с которым на 4-х молочных предприятиях внедрена цифровая платформа по отслеживанию качества молока. В организации кластерного производства на основе цепочки добавленной стоимости молока вовлечено более 7000 фермеров;

- созданы условия для реализации продукции фермеров, повышение доступности социально значимых продовольственных товаров путем организации постоянных сельскохозяйственных ярмарок в каждом районе городов Бишкек и Ош;

- проработан механизм заключения прямых контрактов на поставку социально значимых товаров и продуктов питания из государств – членов ЕАЭС и их интервенции на внутреннем рынке;

- введены запреты на вывоз сахара, растительного масла, нефтепродуктов, минеральных удобрений, лекарственных средств.

В сфере здравоохранения:

- принят Национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19;

- разработан и принят алгоритм по выявлению вирусных инфекций среди школьников и детей детских дошкольных учреждений;

- разработана и внедрена информационная система учета гуманитарной помощи;

- завершен I этап вакцинации от коронавирусной инфекции, по состоянию на 14 июня текущего года привито 90 тыс. человек.

- в рамках проекта "Путешествую без COVID-19" Кыргызская Республика внесена в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Российской Федерации при условии предъявления отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию.