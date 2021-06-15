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В Бишкеке прошла VI Международная Танцевальная Олимпиада Центральной Азии

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке прошла VI Международная Танцевальная Олимпиада Центральной Азии. Это яркое событие собрало в кыргызской столице более полутора тысяч участников.

Как рассказала корреспонденту VB.KG президент Федерации современного эстрадного танца Кыргызской Республики Оксана Поляничко, шестая по счету Олимпиада должна была пройти в нашем городе в прошлом году, но из-за пандемии ее пришлось перенести на этот год. К сожалению, даже сейчас не все, кто хотел к нам приехать и показать свое мастерство, смогли это сделать.

"За три дня в соревнованиях приняло участие примерно 1600 человек. В столицу приехали танцоры из всех областей Кыргызстана, за исключением Нарынской и Баткенской. Были у нас участники из России и Казахстана. Правда, не все, кто изначально собирался. Вот из Узбекистана приехать не смогли", - пояснила Оксана Поляничко.

Нынешний праздник красоты и здоровья организовали и провели Федерация Современного эстрадного танца Кыргызской Республики, Кыргызская Федерация Спортивного искусства контемпорари и модерна, Союз чир спорта Кыргызской Республики, Союз роуп скиппинга и джамп роуп Кыргызской Республики и Федерация спортивных мажореток и батон твирлинга Кыргызской Республики под эгидой нескольких международных организаций. Это Мировой Альянс Искусства и Танца WADA, INTERNATIONAL DANCE ORGANISATION, INTENATIONAL CHEER UNION, INTERNATIONAL Rope Skipping Federation, INTERNATIONAL FEDERATION MAJORETTES SPORT, World Baton Twirling Federation и Asian Federation Sport Majorettes and Baton Twirling. Поддержали Олимпиаду Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР, Управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека и Государственное агентство физической культуры и спорта.

Все три дня с утра и до самого вечера соревнования проходили на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром". Гости смогли насладиться выступлениями представителей 56 танцевальных и около 20-ти спортивных дисциплин. В рамках Олимпиады состоялся Чемпионат Кыргызской Республики по роуп скиппингу и джамп роуп, Чемпионат Кыргызской Республики по спортивным мажореткам и батон твирлингу, Чемпионат Центральной Азии по всем танцевальным направлениям. А еще прошел Кубок мэра города Бишкек по чир спорту.

Самым юным участникам Олимпиады было всего два года, самым возрастным – шестьдесят. Каждое танцевальное направление оценивала своя судейская бригада, члены которой отлично разбираются именно в нем. И даже в процесс судейства пандемия внесла свои коррективы.

"Зато теперь у нас есть опыт смежного судейства. Так в соревнованиях по спортивным мажореткам и батон твирлингу часть судей работала в зале, а часть в режиме онлайн. Члены жюри наблюдали за участниками посредством ZOOM-платформы, оценивали выступления и высылали нам протоколы. Мы вынуждены были пойти на такой шаг. Специалистов не хватает, а приехать сейчас сложно и дорого. В онлайн-формате направление oriental у нас оценивали судьи из России, Украины, Узбекистана. А судья из Азербайджана оценивал соревнования по спортивным мажореткам. Теперь ждем следующего года и новых участников. Надеемся, что в 2022-м Олимпиада будет еще масштабнее", - добавила Оксана Поляничко.

Фото Михаила Синькова.


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URL: https://www.vb.kg/402184
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