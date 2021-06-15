Эксперты России и стран Центральной Азии спрогнозировали ситуацию в регионе

"Вызовы безопасности в Центрально-Азиатском регионе: контуры экспертной повестки - международный круглый стол под таким названием прошел в онлайн-формате с участием экспертов из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Они рассмотрели политические, экономические и другие процессы, влияющие на ситуацию в регионе.

Организаторами дискуссии выступил Экспертный клуб "Сибирь-Евразия" (Новосибирск), соорганизаторами - Казахско-Немецкий университет, Дипломатическая академия имени Казы Дикамбаева Министерства иностранных дел Кыргызстана, Томский государственный университет. Для обсуждения был предложен широкий круг вопросов, в том числе "Центральная Азия в координатах современной геополитики: акторы, интересы, стратегии", "Угрозы безопасности и механизмы координации внешнеполитический стратегий государств ЦА", "Измерения безопасности: Центрально-Азиатский регион после пандемии" и другие.

"Актуальность проведения круглого стола вызвана растущей ролью Центральноазиатского региона в мировой политике. Здесь сталкиваются интересны разных государств, наблюдается сложное переплетение политических, экономических, религиозных и культурных процессов. От ситуации в Центрально-Азиатском регионе во многом будет зависеть и развитие соседних регионов", - подчеркнули в Экспертном клубе "Сибирь-Евразия".

Свои мнения по проблемам высказали ведущие политологи, историки, экономисты, политики, представители академических и экспертно-аналитических кругов, дипломаты, журналисты, общественники из России и стран Центральной Азии.

Так, ректор Дипломатической академии МИД КР профессор Чинара Адамкулова обратила внимание на характерные аспекты жизни региона. Среди них много актуального и для остальных частей мира, но и - узко специфического. Например, это наличие водных ресурсов, необходимость их скоординированного использования.

Как считает Чрезвычайный и Полномочный посол КР, профессор кафедры международных отношений и права данной академии Аскар Бешимов, значение Центральной Азии в мировой политике возрастает. У региона имеется значительный потенциал - экономический, демографический, транспортный, этим обусловлено и пристальное внимание к ЦА со стороны внешних сил. При этом в центральноазиатских странах заметна слабость многих современных политических институтов. Осложняет ситуацию наличие межгосударственных противоречий, растущее влияние религиозного и этнического факторов. Укрепление контактов между странами ЦА позволило бы, по мнению эксперта, не только решить спорные вопросы, но и найти взаимовыгодные решения для долгосрочного развития.

По общему мнению, такие контакты необходимо развивать по различным направлениям, на уровне государственных структур, академических сообществ, деятелей культуры и так далее. Материалы круглого стола будут предложены вниманию заинтересованных ведомств в странах-партнерах.

Ассоциация экспертов по вопросам развития сотрудничества со странами Центральной Азии "Экспертный клуб "Сибирь-Евразия" была создана в сентябре 2014 года на базе Сибирского института управления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ как площадка для диалога и сотрудничества между институтами гражданского общества государств евразийского пространства. Основное направление деятельности – организация публичных мероприятий (конференций, круглых столов, экспертных платформ) с приглашением ведущих специалистов России, ближнего и дальнего зарубежья. Цель - популяризация евразийского интеграционного проекта и интенсификация экспертных обменов между Россией и республиками бывшего СССР (преимущественно центральноазиатскими). За минувшие годы клубом "Сибирь-Евразия" проведено уже более 70 международных мероприятий.