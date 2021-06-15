МВД напоминает родителям о безопасности детей в летний период

Лето всегда радует нас жаркой погодой, и многие жители городов и сел стараются не упускать возможности насладиться отдыхом на пляже, водоемах, но порой забывая о своей безопасности и безопасности детей.
С началом летних каникул возрастает опасность несчастных случаев на воде, и в первую очередь вызывают тревогу возможные происшествия с несовершеннолетними, повышенную опасность представляют озера, реки.
Может подстерегать опасность у водоёмов и в других местах. Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых.
В этой связи Служба общественной безопасности (СОБ) МВД КР напоминает жителям городов и сел о правилах поведения на воде и вблизи водоёмов.
В целях недопущения несчастных случаев, гибели детей на водоемах в летний период, на местах регулярно проводятся разъяснительные работы о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Обращаемся ко всем взрослым с убедительной просьбой постоянно напоминать правила безопасности, этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде.
Памятка для родителей о безопасности детей в летний период:
Уважаемые родители, понимаем, ежедневные хлопоты отвлекают вас, но не нельзя забывать, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
- Кроме этого ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. Полезно объяснять ему все, что происходит на дороге, например, почему в данный момент нельзя переходить проезжую часть, какие существуют правила для пешеходов и автомобилей.
Ребёнок должен усвоить следующее:
Пресс-служба МВД