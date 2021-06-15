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МВД напоминает родителям о безопасности детей в летний период

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Лето всегда радует нас жаркой погодой, и многие жители городов и сел стараются не упускать возможности насладиться отдыхом на пляже, водоемах, но порой забывая о своей безопасности и безопасности детей.

С началом летних каникул возрастает опасность несчастных случаев на воде, и в первую очередь вызывают тревогу возможные происшествия с несовершеннолетними, повышенную опасность представляют озера, реки.

Может подстерегать опасность у водоёмов и в других местах. Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых.

В этой связи Служба общественной безопасности (СОБ) МВД КР напоминает жителям городов и сел о правилах поведения на воде и вблизи водоёмов.

В целях недопущения несчастных случаев, гибели детей на водоемах в летний период, на местах регулярно проводятся разъяснительные работы о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Обращаемся ко всем взрослым с убедительной просьбой постоянно напоминать правила безопасности, этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде.

Памятка для родителей о безопасности детей в летний период:

Уважаемые родители, понимаем, ежедневные хлопоты отвлекают вас, но не нельзя забывать, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период.

  1. детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;
  2. за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;
  3. во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с берега;
  4. решительно пресекать шалости детей на воде.
  5. Объясните детям, что в воду они могут зайти только с разрешения взрослого и должны находиться всегда в поле зрения родителей.
  6. Недопустимо плавать в незнакомом месте, нырять с высоты, не зная глубины дна, приближаться к плотам и иным плав средствам, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

- Кроме этого ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. Полезно объяснять ему все, что происходит на дороге, например, почему в данный момент нельзя переходить проезжую часть, какие существуют правила для пешеходов и автомобилей.

Ребёнок должен усвоить следующее:

  1. без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не сходи с тротуара и не вырывайся;
  2. переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились;
  3. проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
  4. движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;
  5. в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какие-либо предметы.

Пресс-служба МВД


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URL: https://www.vb.kg/402195
Теги:
дети, Летние каникулы, МВД
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