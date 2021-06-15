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Садыр Жапаров поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 июня, поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Благодаря вашей осмотрительной политике и взвешенным решениям Китай уверенно занимает передовые позиции на международной арене. Инициатива Китайской Народной Республики "Один пояс - один путь" получила признание во всем мире и объединяет многие страны на разных континентах. Под вашим мудрым руководством Китай добился больших успехов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и активно помогает другим странам в борьбе с пандемией. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Китайской Народной Р? ?спублике за своевременную гуманитарную помощь, оказанную Кыргызской Республике. Кыргызстан всегда чувствует дружеское отношение и поддержку Китая", - говорится в поздравительном послании.

Глава государства подтвердил готовность к продолжению конструктивной работы по дальнейшему развитию всех направлений кыргызско-китайских двусторонних отношений.

Президент Садыр Жапаров пожелал Председателю КНР Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/402197
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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