Пример для Кыргызстана: Узбекистан выиграл арбитраж против инвестора

Есть ли шансы у Кыргызстана по вопросу Кумтора выиграть международные суды? Судя по всему, прецеденты в мире есть и за примером даже далеко ходить не надо. Совсем недавно в 2016 году Узбекистан выиграл арбитражное разбирательство с крупной компанией Oxus Gold plc, специализировавшаяся в сфере добычи драгметаллов. Подобный пример редакции VB.KG привел общественный деятель и журналист Турат Акимов.

По его словам, в 2016 году Узбекистан выиграл продолжавшееся на протяжении длительного времени арбитражное разбирательство с компанией Oxus Gold plc (Великобритания) на сумму $1,3 млрд.

- В этом отношении Кыргызстан по делу Кумтора вполне мог бы рассчитывать на опыт узбекских юристов, которые потратили 4 года на судебные разбирательства, - сказал он.

Вот что по поводу самого арбитражного разбирательства Узбекистана с инвестором пишут СМИ:

"Компания Oxus Gold plc, специализировавшаяся в сфере добычи драгметаллов, начала свою деятельность в Республике Узбекистан (РУ)в 1997 году через свои дочерние компании Oxus Resources Corporation Ltd и Marakand Minerals Ltd.

Компания, которая в основном осуществляла проекты "Амантайтау Голдфилдс" и "Хандиза", в 2011 году подала иск против РУ на сумму $1,3 млрд. за якобы допущенные в рамках вышеуказанных проектов нарушения межправительственного Соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций между РУ и Великобританией.

После длительного арбитражного разбирательства Трибунал UNCITRAL в составе Пьера Терсье (Pierre Tercier, председатель), Бриджит Штерн (Brigitte Stern), Марка Лалонда (Marc Lalond) 17 декабря 2015 года принял решение об отклонении 99% иска компании Oxus Gold plc и подтвердил абсолютную правомерность всех действий Узбекистана.

В частности, принятым решением Трибунал полностью отказал в иске за предполагаемые убытки и упущенную выгоду, связанные с месторождением "Хандиза", на сумму $780 млн.

Трибунал согласился с доводами узбекской стороны, что компании Oxus Gold plc никогда не предоставлялось право на разработку месторождения "Хандиза", а лишь гарантировалось право на проведение с узбекской стороной справедливых переговоров по разработке месторождения на взаимовыгодных условиях.

Трибунал пришел к заключению, что не РУ, а компания Oxus Gold plc является ответственной за провал данных переговоров, так как правительство РУ дало четко понять компании, что не считает взаимовыгодным предложенное ею разделение прибыли.

Компания Oxus Gold plc не имела права и не могла ожидать продления прав на разработку месторождения, и согласно контракту, данное обстоятельство не подпадает под невозвратные расходы.

Кроме того, Трибунал своим решением полностью отклонил претензии компании Oxus Gold plc на сумму $550 млн, связанные с якобы проведенной экспроприацией инвестиций, вложенных в СП "Амантайтау Голдфилдс", которое было создано совместно с Госкомитетом по геологии и минресурсам РУ и Навоийским горно-металлургическим комбинатом.

Трибунал постановил, что истец не смог привести доказательства связи между инкриминируемыми действиями ответчика и предполагаемой потерей инвестиций, в связи с чем претензии истца признаны необоснованными.

В действительности, СП "Амантайтау Голдфилдс" имело проблемы внутреннего менеджмента и допускало систематические простои в деятельности, следовательно, ответственность за это несут СП "Амантайтау Голдфилдс" совместно с истцом.

Также большинством голосов Трибунал отказал компании Oxus Gold plc в претензиях, что РУ несет ответственность за неудачное привлечение финансирования в рамках работ по 2-й фазе разработки месторождений СП "Амантайтау Голдфилдс".

На этих же основаниях Трибунал отклонил безосновательные многочисленные претензии по нарушению двустороннего межправительственного Соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций, в том числе в связи с правомерностью Соглашения о специальных дивидендах между компанией Oxus Gold plc и Минфином РУ.

Результаты данного арбитражного разбирательства стали наглядным примером того, к чему приводит несоблюдение инвесторами законодательства РУ, включая требования законодательства об иностранных инвестициях, и невыполнение своих инвестиционных, налоговых и других обязательств перед государством".