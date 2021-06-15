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Какие улицы в Бишкеке в настоящее время закрыты на ремонт

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- Оксана Гут
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Управление патрульной службы милиции г. Бишкек напоминает, что на территории города Бишкек 36 улиц закрыты для ремонта дорог.

"В настоящее время 36 улиц в Бишкеке закрыты в связи с расширением дорог, асфальтированием и ремонтными работами. Поэтому водителям рекомендуется заранее планировать пункты назначения и использовать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

Следующие улицы в настоящее время закрыты:

- Ул. Кулатова на участке от улицы Каракульская до улицы Фатьянова;

- Ул. Айбийке на участке от улицы Гагарина до улицы Эркин-Тоо;

- Ул. Огонбаева на участке от улицы Осмонкула до улицы Ибраимова;

- Ул. Фере на участке от улицы Тоголок Молдо до улицы Елебесова;

- Ул. Стадионная на участке от улицы Магистральная до улицы Абдрахманова;

- Ул. Будденного на участке от пр. Чуй до улицы Ж.Жолу;

- Ул. Койбагарова на участке от улицы Джукеева Пудовкина до улицы Каралаева;

- Ул. Джунусалиева на участке от улицы Абдрахманова до улицы Масалиева;

- Ул. Жолон на участке от улицы Ашар до улицы Алыкулова;

- Ул. Ажыбек Баатыр на участке от проспекта Манаса до улицы Джунусалиева;

- Ул. Ташкентской на участке от улицы Турусбекова до улицы Тоголок Молдо;

- Ул. Сухэ-Батора на участке от улицы Каралаева до улицы 7 апреля;

- Ул. Кокчетавской на участке от улицы М. Ганди до улицы Орозбекова;

- Ул. Каркыра на участке от улицы Омуракунова до улицы Омур;

- Ул. Навая на участке от улицы Ленинская до ж/м Жениш;

- Ул. Туголбай Ата на участке от улицы Орозбекова до улицы Ибраимова;

- Ул. Логвиненко на участке от улицы Фрунзе до пр. Ж.Жолу;

- Ул. Култегина на участке от улицы Гидростроительная до улицы Энесай-20;

- Ул. Дордой 2 на участке от Объездной до улицы №4;

- Ул. Ак-Тилек на участке от улицы Элебесова до улицы Дзержинского;

- Ул. Карасаева на участке от улицы Байтик Баатыра до улицы Карадаринского;

- Ул. Архитекторов на участке от улицы Набережная до улицы Киргизия;

- Ул. Дзержинского на участке от улицы Баялинова до пр. Ж. Жолу;

- Ул. Руставели на участке от улицы Ажибек Баатыр до улицы Гагарина;

- Ул. Матрасова на участке от улицы Ахунбаева до улицы Горького;

- Ул. Шералиева на участке от улицы Ахунбаева до улицы Масалиева;

- Ул. Турусбекова мост через БЧК;

- Ул. Баба Ата на участке от улицы Бакаева до улицы Садырбаева;

- Ул. Чортеков на участке от улицы Жайыл Баатыра до улицы Абрахманова;

- Ул. Гагарина (Огуз Ата) на участке от улицы Т. Фрунзе до улицы Ашар;

- Ул. Джукеева Пудовкина от улицы Ахунбаева до улицы Кулатова;

- Ул. Исакеева на участке от улицы Ауэзова до улицы Ч. Валиханова;

- Ул. Левоневского на участке от улицы Л. Толстого до улицы Асаналиева;

- Ул. Гражданская на участке от улицы К. Датка до улицы Т. Айтматова;

- Ул. Армейская на участке от улицы Кийзбаева до дома №68;

- Ул. Пишпекская на участке от улицы Д. Сяопина до улицы Жамгырчинова.

УПСМ г. Бишкек призывает горожан относиться с пониманием и подчиняться установленным дорожным знакам.


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URL: https://www.vb.kg/402207
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, Кыргызстан
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