Хуже, чем от Ever Given. Эксперты предостерегают о новом торговом кризисе

Новая вспышка коронавируса в одном из основных центров мировой контейнерной торговли - китайской провинции Гуандун - вызвала перебои в работе крупных портов юга страны, сообщают СМИ.

Как отмечаются, частичное закрытие терминала Яньтянь в Шэньчжэне привело к перераспределению грузов в пользу близлежащих терминалов Наньша и Шэкоу, что повлекло за собой заторы и там.

- По оценкам экспертов, перебои в мировой контейнерной торговле могут оказаться более серьезными, чем от блокировки Суэцкого канала в марте судном Ever Given, - предостерегают международные аналитики.