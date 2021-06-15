Робин Орд-Смит встретился с главой Минэкономики Акылбеком Жапаровым

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит встретился с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики - министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым.

Как сообщает пресс-служба Бизнес-омбудсмена, стороны обсудили вопросы защиты прав и поддержки субъектов предпринимательства, жалобы предпринимателей на действия и решения государственных органов, акты реагирования Бизнес-омбудсмена, выпущенные по итогам рассмотренных жалоб, законодательные инициативы и реформы, необходимые для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

Справка: Министерство экономики и финансов является членом Наблюдательным совета института Бизнес-омбудсмена и представляет правительство КР, другие две стороны Наблюдательного совета представлены международными донорами и бизнес-ассоциациями.