Погода
$ 84.30 - 84.72
€ 101.77 - 103.17

Робин Орд-Смит встретился с главой Минэкономики Акылбеком Жапаровым

186  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит встретился с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики - министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым.

Как сообщает пресс-служба Бизнес-омбудсмена, стороны обсудили вопросы защиты прав и поддержки субъектов предпринимательства, жалобы предпринимателей на действия и решения государственных органов, акты реагирования Бизнес-омбудсмена, выпущенные по итогам рассмотренных жалоб, законодательные инициативы и реформы, необходимые для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата.

Справка: Министерство экономики и финансов является членом Наблюдательным совета института Бизнес-омбудсмена и представляет правительство КР, другие две стороны Наблюдательного совета представлены международными донорами и бизнес-ассоциациями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402215
Теги:
Акылбек Жапаров, бизнес, омбудсмен, Кыргызстан, экономика, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  