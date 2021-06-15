Первый сольный концерт Фатимы Серазиевой 19 июня покажут на канале ЭлТр

Первый сольный концерт молодой отечественной исполнительницы Фатимы Серазиевой "В моей душе покоя нет..." 19 июня покажут на канале ЭлТр. А уже 20 июня его можно будет увидеть на YouTube канале артистки.

Имя Фатимы Серазиевой зрители узнали недавно. Она стала популярной благодаря исполнению хитов советской эстрады. Девушке, зарабатывающей себе на жизнь преподаванием английского языка, нравится репертуар Анны Герман, Марии Пахоменко, Тамары Миансаровой, Валентины Толкуновой, Майи Кристалинской. Вначале Фатима просто записывала кавер-версии их песен, а также популярных песен из кинофильмов и выкладывала на своей страничке в Facebook. Эти видео так понравились людям, что они настойчиво стали предлагать девушке выступить с концертом.

Первый большой сольный концерт Фатимы Серазиевой "В моей душе покоя нет…" состоялся в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в первый день лета. Молодая певица вышла на сцену вместе с музыкантами Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкек под управлением народного артиста Кыргызской Республики, дирижера Бакыта Тилегенова. Вел вечер заслуженный артист Кыргызской Республики, куратор культурных проектов Русского Дома в Бишкеке Игорь Воронцов.

Концерт был записан, и теперь увидеть его смогут все желающие. В течение двух часов со сцены звучали песни, вошедшие в золотой фонд советской эстрады. Публика услышала "В моей душе покоя нет", "Стою на полустаночке", "Старый клен", "Нежность", "У природы нет плохой погоды", "Надежда", "А он мне нравится" и многие другие. Поддержать молодую исполнительницу пришли заслуженный артист Кыргызстана Айбек Саралаев, лауреат международных конкурсов, ведущий солист Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Нуржигит Асанов.

В завершении вечера руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике Виктор Нефедов вручил Фатиме Серазиевой и Бакыту Тилегенову почетные грамоты за популяризацию российской музыкальной культуры за рубежом и развитие российско-кыргызского межкультурного диалога.

"Концерт стоит в программе канала ЭлТр в 22 часа 40 минут. Я вчера была на монтаже. Могу сказать, что мне как-то даже немного неловко показывать эту запись. Самой не все понравилось. Наверное, это и не удивительно. Просто я очень самокритичный человек. Но, судить будут зрители. Им со стороны все-таки виднее!", - пояснила корреспонденту VB.KG Фатима Серазиева.