На форуме ШОС озвучены предложения КР по продвижению гендерного равенства

Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова выступила на пленарной сессии по институтам укрепления роли женщин в странах ШОС в рамках Третьего форума женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

Заместитель министра поделилась своими предложениями о создании сети женщин-депутатов, женщин-миротворцев и женщин-предпринимателей в том числе из аграрного сектора стран ШОС.

Она отметила, что кыргызская делегация поддерживает идею о необходимости формирования самостоятельной структурной единицы в структуре ШОС по сотрудничеству в вопросах продвижения равенства прав и возможностей мужчин и женщин, расширение государственного мандата государственных структур, занимающихся вопросами определения и реализации гендерной политики в странах ШОС.

Кыргызстан внес свои предложение в план действий ШОС:

- Создание сети женщин-парламентариев стран ШОС для обмена опытом и наилучшими практиками по улучшению положения женщин и девочек, особенно сельских женщин и представительниц уязвимых групп, через продвижение законодательных мер в Парламентах каждой из стран-членов Организации. Обмен информацией о законодательных инициативах и эффективных мерах, реализованных в странах участницах Организации, может стать катализатором позитивных изменений в положении женщин и уязвимых групп во всех странах региона.

- Создание сети женщин медиаторов и миростроительниц. Несмотря на все усилия, страны, входящие в ШОС пока не могут избежать разного рода напряжённостей и конфликтов, в том числе – приграничных. В такого рода конфликтах страдает гражданское население, а наиболее уязвимыми оказываются женщины и дети. В этих условиях, в духе реализации Резолюции Совета Безопасности ООН 1325, повышение потенциала женщин, их участие в ходе миростроительства и учет их мнения и интересов во всех восстановительных работах будет эффективной и своевременной мерой.

- Создание ассоциации женщин-предпринимателей стран ШОС. Расширение экономических возможностей на сегодняшний день признается одним из самых важных инструментов улучшения положения женщин. Однако женщины-предпринимательницы, особенно в аграрных районах, сталкиваются с целым рядом явных и скрытых барьеров и препятствий для реализации своих бизнес-инициатив. Эпоха цифровизации создает новые инструменты для реализации креативных и технологичных проектов. Обмен опытом и лучшими практиками женщин-предпринимателей и их объединений мог бы стать новым направлением взаимодействия женщин в рамках ШОС.

В заключение своего выступления Ализа Солтонбекова выразила надежду, что выдвинутые кыргызской делегацией инициативы найдут понимание и поддержку среди участников Форума.