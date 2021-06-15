Новый закон об МСУ поставит под вопрос устойчивость центральной власти

На общественное обсуждение вынесена новая редакция закона о местном самоуправлении (МСУ) - документ опубликован на сайте президента. Предполагается, что эта версия закона об МСУ поможет привести законодательство в соответствие с новой Конституцией. Вместе с тем, как отмечают эксперты, если документ будет принят в существующем виде, местное самоуправление как основа системы власти ослабит государственное управление в целом.

-На мой взгляд, этот документ совершенно искажает смысл понятия о местном самоуправлении, заложенного в Конституции. Местное самоуправление – это гарантированное право и реальная возможность местных сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою ответственность решать вопросы местного значения. И в новой Конституции это определение сохранилось. Закон в этом случае должен описать, как это право и возможность могут быть реализованы в жизни. А новая редакция просто "вычищает" эти механизмы, - рассказала в интервью VB.KG председатель Института политики развития Надежда Добрецова.

Она пояснила, что Основной закон декларирует возможность граждан осуществлять местное самоуправление непосредственно либо через органы местного самоуправления. В то время, как новый законопроект практически исключает эту возможность.

"В обсуждаемом документе, например, нет права нормотворческой инициативы граждан. То есть в случае, если документ будет принят, граждане не смогут объединяться в инициативные группы, предлагать местные нормативные акты и инициировать их принятие", - отмечает Добрецова.

Что касается представительного права участия в самоуправлении, то в новом документе также идет его секвестирование. У местных кенешей, например, забирают аппараты (технический орган, который делает административную работу -авт.), лишая, тем самым, депутатов и постоянные комиссии кенешей возможности работать эффективно.

- Законопроект предлагает сократить численность кенешей во многих сельских муниципалитетах. И это очень плохо, поскольку чем меньше численность кенешей, тем менее они представительны. Возможность участвовать в них исчезает для многих групп. Кроме того, через малочисленные кенеши очень легко "продавливать" какие-то непопулярные и даже коррупционные решения, - полагает Надежда Добрецова.

Отдельно стоит упомянуть исполнительные органы местного самоуправления – мэрии, айыл окмоту: в новой редакции закона об МСУ они станут частью абсолютной вертикали власти.

- В результате мэры, главы айыл окмоту будут совершенно оторваны от народа. Если раньше граждане могли потребовать от них что-то, призвать к ответу через местные кенеши, то теперь у нас такой возможности не будет, - говорит эксперт.

К слову, если новый законопроект об МСУ будет принят, то назначение глав айыл окмоту и мэров станет исключительной прерогативой центральной власти. Без какого-либо участия со стороны населения – прямого или представительного.

В документе говорится, что аким будет сам назначать главу айыл окмоту, затем будет зачем-то пять дней ждать согласия депутатов местного кенеша, чтобы утвердить эту кандидатуру. Однако, если согласие не будет получено, кандидат по истечении срока все равно получит должность.

Надо отметить, что Кыргызстан уже проходил через подобную ситуацию. В 2008 году президент Курманбек Бакиев принял Конституцию, которая свела на нет весь имеющийся на тот момент прогресс в развитии местного самоуправления. В частности, была отменена возможность непосредственного участия граждан в управлении своими территориями. А через полтора года, когда люди, простые селяне и горожане, смогли на своей шкуре прочувствовать все прелести централизованного управления, случилась революция. Недовольства накопилось настолько много, что достаточно было просто поднести спичку.

- Когда происходит перераспределение власти где-то в верхах - между президентом, правительством, парламентом – это ощущается не так остро, как когда людей лишают возможности улучшать свою жизнь на местах. Если президент хочет устойчивого управления, если он хочет получить поддержку политическую от населения, то нужно усиливать связь самых нижних управленческих кругов с людьми и добиваться того, чтобы нижний уровень управления хорошо реагировал на запросы и потребности людей. Тогда не будет базы для социального недовольства и власть будет устойчивой, - резюмирует Надежда Добрецова.

Она отмечает, что местное самоуправление по сути решает вопросы быта: это вода, уборка мусора, детские сады, состояние дорог, освещение.

- И это очень чувствительные вопросы, которые во многом определяют терпимость людей к власти, а значит и ее устойчивость, - отмечает эксперт.

По ее словам, местное самоуправление нельзя оценивать только в демократических категориях.

- Это не только право людей, но еще и очень экономическая категория, потому что чем более централизована власть, тем дороже она стоит в финансовом выражении. Центр принятия решений будет в Бишкеке. То есть каждый чиновник, стоящий в этой иерархии, будет смотреть на вышестоящего чиновника. В итоге получится, что за все, что происходит в каждом селе, будет ответственен лично президент. Есть ли у него ресурсы для того, чтобы быть уверенным в том, что в каждом селе все работает хорошо и люди довольны? – задается риторическим вопросом председатель правления Института политики развития.

Она напоминает, что некоторые страны идут на децентрализацию власти не потому, что они такие демократически продвинутые, а потому что они понимают, что решение о том, когда в первую очередь ремонтировать ту или иную улицу в том или ином селе, лучше принимать на месте.

Член правления Института политики развития Бекболот Бекиев уверен, что необходимо сохранить действующие базовые принципы местного самоуправления Кыргызстана, которые по сути идентичны с Европейской хартией о самоуправлении.

- Это означает, что мы согласны не только с высокими демократическими стандартами, но также выстраиваем государственное управление, исходя из принципов целесообразности, - говорит Бекиев.

Он подчеркивает, что органы самоуправления действуют эффективно только тогда, когда подотчетны общественности, которая проживает на управляемых территориях.

- Перед государством же они несут ответственность только за соблюдение законов, - заключает эксперт.