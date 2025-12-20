Мэрия Бишкека обеспечила 236 семей дровами

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" проводит работу по обеспечению жителей города Бишкек дровами на основании утвержденного списка предоставленного Департаментом социального развития.

На сегодняшний день дрова получили 236 малообеспеченных семей. Каждой семье выдано по 1,5 кубического метра дров, общий объем распределенных дров – 354 кубических метра. В настоящее время выдача дров продолжается.

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" ежегодно проводит данную работу, обеспечивая своевременную выдачу дров и оказывая поддержку жителям города в отопительный период.