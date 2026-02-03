Роналду может покинуть "Аль-Наср" и перейти в MLS

Криштиану Роналду, 40-летний нападающий "Аль-Наср", может покинуть клуб уже этим летом из-за недовольства управлением команды со стороны Саудовского суверенного фонда (PIF). Об этом сообщают португальские СМИ.

Роналду отказался выходить на поле в матче против "Аль-Рияд", считая политику клуба несправедливой по отношению к игрокам. Португалец отмечает, что его вклад в развитие Саудовской Про-лиги и статус амбассадора чемпионата мира 2034 года в стране заслуживают большего уважения.

По информации издания Record, потенциальными вариантами продолжения карьеры Роналду являются переход в MLS или возвращение в европейский клуб. В контракте футболиста предусмотрена клаузула о выкупе в размере 50 миллионов евро.

Будущее Роналду станет яснее в ближайшие недели, и болельщики со всего мира с нетерпением ждут решения звезды.