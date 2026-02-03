Садыр Жапаров встретился с директорами автошкол

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 февраля, посетил Государственный центр регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами Президента КР. Как сообщает пресс-служба Главы государства, в рамках визита Садыр Жапаров провел встречу с курсантами и директорами частных автошкол, где подробно разъяснил предпринимаемые меры по сокращению дорожно-транспортных происшествий.

Президент отметил, что на протяжении длительного времени в системе подготовки водителей фиксировались коррупционные проявления. В результате этого доля успешно сдавших экзамены в частных автошколах ранее превышала 90 процентов, при этом фактический уровень знаний значительной части водителей не соответствовал требованиям. Садыр Жапаров подчеркнул, что с началом системной борьбы с коррупцией и усилением контроля ситуация кардинально изменилась: в условиях прозрачного процесса количество успешно сдавших сократилось до 18–20 процентов, что объективно отразило реальный уровень подготовки кандидатов.

Глава государства выразил уверенность, что по мере исключения человеческого фактора возможность незаконного получения водительских удостоверений будет полностью устранена. В этом контексте он привел трагическую статистику: за последние десять лет в республике зарегистрировано порядка 75 тысяч ДТП, в которых погибли 9 120 человек.

В ходе встречи президент также сообщил о выявлении фактов незаконной приватизации: один из директоров частных автошкол присвоил около 70 учебных объектов. Садыр Жапаров заявил, что все указанные школы будут возвращены на баланс государства. Образовательный процесс в них будет организован по единым требованиям, предусматривающим срок обучения продолжительностью десять месяцев. Основной акцент будет сделан на качество подготовки и формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

Глава государства отдельно подчеркнул, что десятимесячный срок не предполагает ежедневного посещения занятий. Учебный процесс адаптируют под современные возможности: занятия будут проходить несколько раз в неделю, в том числе в онлайн-формате, что позволит совмещать учебу с работой. Президент добавил, что при таком подходе будут созданы все условия для полноценного усвоения навыков, а в дальнейшем сдача экзаменов станет возможной сразу после окончания школы, что позволит системно готовить водителей с раннего возраста.