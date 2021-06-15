Садыр Жапаров встретился с трудовым коллективом ЗАО "Кумтор Голд Компани"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 июня, в ходе ознакомления с деятельностью рудника "Кумтор" в Иссык-Кульской области побеседовал с трудовым коллективом ЗАО "Кумтор Голд Компани".

Глава государства особо отметил, что предприятие работает и будет в дальнейшем функционировать по плану и в штатном режиме, в связи с чем призвал трудовой коллектив компании к усердной, добросовестной работе во благо народа страны.

Садыр Жапаров подчеркнул особую роль месторождения в структуре отечественной экономике и отметил, что с введением временного внешнего управления, на руднике "Кумтор" отныне большое внимание будет уделяться вопросам охраны экологии и окружающей среды.

Он также отметил, что за счет средств ЗАО "Кумтор Голд Компани" принято решение образовать фонд развития Нарынской области.

Президент Садыр Жапаров также рассказал о планируемых социально-экономических реформах в стране, мерах по повышению доступности ипотечных ресурсов для всех категорий граждан, актуальных направлениях и планах во внешнеполитической деятельности, коснулся итогов своих последних зарубежных визитов.

Встреча продолжилась в формате "вопрос-ответ". Сотрудников компании интересовали вопросы о своей текущей работе, социального характера, организационных мерах по оздоровлению сотрудников, непосредственно задействованных на руднике и др.

Глава государства ответил на все поднимаемые вопросы и в свою очередь пожелал коллективу ЗАО "Кумтор Голд Компани" успехов в трудовой деятельности. Садыр Жапаров призвал всех сотрудников компании бережно относиться к ее имуществу и вкладывать все свои силы, так как теперь рудник будет полностью работать в интересах Кыргызстана.