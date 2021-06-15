В Бишкеке продолжается ремонт дорог и тротуаров

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает работы по ремонту дорог и тротуаров, информирует пресс-служба мэрии

Сейчас полным ходом ведутся работы по улице Исакеева. Там устанавливают дорожные и тротуарные бордюры, ведут работу по планировке основания дороги и тротуара по уплотнению перед укладкой асфальта.

На улице Армейской проводятся работы по подготовке дороги к укладке дорожного полотна. На улице Пишпекской заняты подготовкой основания под дорожные бордюры и установкой тротуарных бордюров. На улице Леваневского уложено дорожное покрытие, остались тротуары. На улице Васильева готовят основание под бордюры и ведут работы по планировке основания под тротуары. На улице Каховская пока убирают старый асфальт и демонтируют бордюры.

А в жилом массиве "Калыс-Ордо" устанавливают "лежачие полицейские". На территории стадиона в микрорайоне №12 ведутся работы по планировке беговой дорожки и футбольного поля. По улице Элебесова ведётся покраска остановочного комплекса.