Погода
$ 84.30 - 84.72
€ 101.77 - 103.17

В Бишкеке продолжается ремонт дорог и тротуаров

147  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает работы по ремонту дорог и тротуаров, информирует пресс-служба мэрии

Сейчас полным ходом ведутся работы по улице Исакеева. Там устанавливают дорожные и тротуарные бордюры, ведут работу по планировке основания дороги и тротуара по уплотнению перед укладкой асфальта.

На улице Армейской проводятся работы по подготовке дороги к укладке дорожного полотна. На улице Пишпекской заняты подготовкой основания под дорожные бордюры и установкой тротуарных бордюров. На улице Леваневского уложено дорожное покрытие, остались тротуары. На улице Васильева готовят основание под бордюры и ведут работы по планировке основания под тротуары. На улице Каховская пока убирают старый асфальт и демонтируют бордюры.

А в жилом массиве "Калыс-Ордо" устанавливают "лежачие полицейские". На территории стадиона в микрорайоне №12 ведутся работы по планировке беговой дорожки и футбольного поля. По улице Элебесова ведётся покраска остановочного комплекса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402225
Теги:
мэрия, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  