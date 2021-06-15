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Кыргызстанец в Петербурге попал в ДТП со смертельным исходом

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге полицейские устанавливают обстоятельства массовой аварии, в которой погиб человек. Здесь ранним утром столкнулись пять автомобилей, за рулем одного из них находился 25-летний гражданин Кыргызстана.

Именно он, как сообщают местные СМИ, следуя на машине Renault Logan, резко вывернул на среднюю полосу, после чего врезался в Hyundai. В результате столкновения иномарка отлетела в левую сторону, задев BMW и Subaru, а таксист оказался в крайней левой полосе, где въехал в самосвал Scania.

С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, в состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован. А вот пассажирка такси погибла. Она находилась на заднем сидении и, видимо, не была пристегнута ремнем безопасности. От полученных травм 33-летняя женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.


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URL: https://www.vb.kg/402227
Теги:
ДТП, Россия, Кыргызстан, такси
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