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Как бы не пересохли наши молочные реки

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- Вячеслав Аникин
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Фермеры, производящие молоко, требуют повышения расценок на свою продукцию, но власти словно не слышат их. Сначала начали возмущаться крестьяне Таласской области. Заготовители покупают у них молоко на данный момент по 18 сомов за литр, в то время как его себестоимость доходит сейчас до 22 сомов. Животноводы обратились с просьбой о помощи к руководителям областной государственной администрации, но те лишь обещали подумать над этой проблемой.

Возмущены низкими расценками и животноводы Иссык–Кульской области. Местные заготовители покупают у них молоко по 15–16 сомов, что также не устраивает фермеров.

И, наконец, восстали крестьяне Чуйской области. Группа активистов обратилась с официальным письмом к премьер–министру Улукбеку Марипову, министру сельского хозяйства Аскарбеку Джаныбекову. У чуйцев, кстати, ситуация самая плачевная. Молоко они сдают пройдохам - перекупщикам, которые устанавливают расценки на это сырье по своему усмотрению. Месяц назад эти так называемые коммерсанты закупали молоко по 30 сомов, а сейчас стали по 20. "А это неминуемо приведет к нашему разорению, - мы вынуждены будем продать животных или зарезать их на мясо", - утверждают сельчане.

Фермеры–животноводы у нас уже давно ходят в пасынках. Они по причине дороговизны не могут приобрести высокоудойных коров, породистый молодняк продается по космическим ценам, поэтому простые крестьяне покупают захудалых буренок на рынках. В результате средний удой молока в стране составляет всего 2 тысячи 200 литров в год. Зарубежные фермеры от козы получают больше молока! И просветов в обеспечении наших крестьян породистым скотом пока даже не просматривается.

К тому же в пошлом году начали скакать цены на бензин, корма. Однозначно, если дело и дальше так пойдет, то крестьяне будут избавляться от скота.

Существующая в нашей стране система закупки молока у крестьян уже давно дискредитировала себя. Во всех развитых странах у фермеров закупают сырье перерабатывающие предприятия. В Европе, Азии никому и в голову не придет поручать это дело частникам–перекупщикам. Эти донельзя энергичные люди стремятся не только крестьян ободрать как липку, но и часто привозят на мелькомбинаты разбавленное молоко. Что особенно интересно, это сырье коммерсанты закупают у крестьян в среднем по 20 сомов, а продают его переработчикам по 30. Прибыль у них получается запредельной, а у фермеров - ноль с хвостиком.

В Казахстане, Узбекистане, России уже давно взяли курс на создание агрохолдингов. Во главе этой производственной структуры, как правило, находится молочный комбинат, который выделяет фермерам средства на закупку кормов, помогает приобрести породистый скот, а потом по договорным ценам приобретает у них молоко. Такая кооперация очень выгодна и крестьянам, и переработчикам. Почему бы нам не последовать этому примеру? Конечно, для осуществления таких проектов потребуются немалые средства, но ведь и президент, и правительство в последнее время постоянно говорят о необходимости усиления поддержки сельских товаропроизводителей. Нужно уже что–то предпринимать. В противном случае мы будем не экспортировать молочные продукты, как сейчас, а импортировать. Такая печальная перспектива для нас весьма очевидна.

Кстати, в последние годы подобные агрохолдинги в братских странах создаются не только в молочном животноводстве, но и кормопроизводстве, растениеводстве.


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URL: https://www.vb.kg/402228
Теги:
молоко, Кыргызстан
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