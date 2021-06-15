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Правительство Кыргызстана планирует продать убыточные госкомпании

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- Ренат Кольцов
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В правительстве прошло совещание по вопросу повышения эффективности управления государственным имуществом.

"Основная цель государственных предприятий – это извлечение прибыли и пополнение республиканского бюджета. Однако наши реалии таковы, что большая часть госпредприятий убыточны. Нужно провести максимально широкий анализ ситуации в сфере управления госимуществом", - поручил Улукбек Марипов, отметив, что все задачи в сфере управления госимуществом, обозначенные Президентом Кыргызской Республики в послании народу 5 мая 2021 года, должны быть исполнены.

"Как только будет готов указанный анализ, станет ясно, какое предприятие является максимально неэффективным для экономики республики, их необходимо выставить на аукцион, при этом процесс продажи данного имущества должен быть открытым и прозрачным", – заключил Глава Кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/402230
Теги:
правительство, Улукбек Марипов
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