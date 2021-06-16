Дастан Бекешев прокомментировал задержание Генриха Баляна

Депутат ЖК Дастан Бекешев в своем telegram - канале прокомментировал задержание известного бизнесмена Генриха Баляна:

"Прочитал новость о том, что задержан Генрих Балян. Такой хороший мужик. Правда интересно каким образом он нанес ущерб государству? Я как-то не могу это представить он всё-таки бизнесмен, если он наносил, то с помощью чиновников. Я не думаю что он один виноват. Этот чиновник, наверное, что-то ему предложили землю, ещё что-то, может быть разрешительные документы какие-нибудь.

В октябре 2020 года я говорил в своем telegram-канале что грядет "великое расчехление". Тут не надо к бабке ходить, тенденции уже были видны. Жаль, что некоторые не поверили. Многие думали, что это коснется только какую-то оппозиционную часть. Ну как видим это касается всех."