Прогноз погоды: В Бишкеке малооблачно

Сегодня в Бишкеке днём без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха + 30 … 32 °C, ночью + 13 … 15 °C.
В Чолпон - Ате днём без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха + 25 … 27 °C, ночью + 8 … 10 °C.
Индекс метеочувствительности: Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.
Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.
Влияние солнечной активности: Велик риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.
По данным Кыргызгидромета и World-weather.ru