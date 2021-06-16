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Прогноз погоды: В Бишкеке малооблачно

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- Ренат Кольцов
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Сегодня в Бишкеке днём без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха + 30 … 32 °C, ночью + 13 … 15 °C.

В Чолпон - Ате днём без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха + 25 … 27 °C, ночью + 8 … 10 °C.

Биометеорологический прогноз

Индекс метеочувствительности: Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.

Влияние солнечной активности: Велик риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.

По данным Кыргызгидромета и World-weather.ru


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