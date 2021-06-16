"Столица" прокомментировала требование Султанбекова снять партии с гонки

Демократическая партия "Столица" отреагировала на требование главы партии "Социал-демократы Кыргызстана" Темирлана Султанбекова отменить регистрацию списков ряда партий в связи с тем, что они не могут участвовать в повторных выборах, поскольку не баллотировались на первые.

"Столица" подготовила обращение по этому поводу. Публикуем полный его текст.

"Уважаемые горожане!

Сейчас мы наблюдаем за тем, как некоторые партии пытаются ограничить право других партий на участие в вновь объявленных выборах в городские кенеши. И это, в первую очередь, заставляет задуматься об их собственной неуверенности в честной конкурентной борьбе.

Во-вторых, это говорит о том, что они еще не могут принять новые правила проведения выборов, где невозможно провести различного рода манипуляции с голосами избирателей.

Ведь раньше выборы назывались "честными" лишь номинально. Почему они ограничивают вас, каждого горожанина, в свободе выбора? Каждый горожанин вправе избрать тех, кого они считают достойными.

Мы, демократическая партия "Столица", призываем всех, кто идет на выборы, придерживаться принципа борьбы программных основ, реальных механизмов решения проблем города, честной конкуренции силы интеллекта, профессионализма, опыта и любви к своему городу.

При этом хотим отметить, что действия некоторых политиков, а именно - неправильное толкование нормативных правовых актов лишь в свою пользу и неполное знание других законов, регулирующих выборные процессы, может отрицательно сказаться конкретно на их имидже".