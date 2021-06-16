В посольстве КР в РФ начала действовать комиссия по пособиям на грузы 200

В посольстве КР в РФ приступила к работе комиссия по рассмотрению заявлений на получение единовременных выплат по покрытию расходов, связанных с репатриации тел умерших в России граждан Кыргызстана.

Комиссия образована, по информации дипмиссии, во исполнение Указа президента Кыргызской Республики "О порядке репатриации в КР тел граждан КР, умерших за рубежом" от 22 февраля 2021 года и последующего постановления правительства республики о мерах по покрытию соответствующих расходов.

Согласно данному постановлению, отметили в посольстве, близкие родственники или лица, осуществляющее такие затраты и действующие на основании нотариально заверенной доверенности, могут обращаться за компенсацией расходов как в Кыргызстане, в Информационно-консультационный центр при Департаменте внешней миграции при МИД КР, так и в России, в расположенные на ее территории дипломатические и консульские учреждения КР.

В этом перечне, как сообщается, - консульский отдел посольства в Москве, генеральные консульства КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярии посольства во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске.

В посольстве подчеркнули, что на решение вопросов единовременных выплат уполномочены только перечисленные дипучреждения. И сообщили, что с момента образования комиссии ею рассмотрено уже шесть соответствующих заявлений.