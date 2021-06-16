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Тарифы на отопление и горячую воду тоже будут повышены. На сколько?

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- Оксана Гут
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Министерство энергетики и промышленности КР на общественное обсуждение выносит проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на тепловую энергию на 2021-2025 годы". Проект документа опубликован на сайте Кабмина.

"На протяжении многих лет тарифы на тепловую энергию для конечных потребителей установлены на уровне ниже себестоимости, что приводит к ежегодному дефициту денежных средств и увеличению перекрестного субсидирования.

Необходимо отметить, что убытки от выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения ТЭЦ ОАО "Электрические станции" полностью

покрываются за счет доходов, получаемых от продажи электрической энергии. Т.е. из республиканского бюджета субсидии на покрытие указанных убытков не выделяются. В то же время, ежегодно из республиканского и муниципальных бюджетов выделяются субсидии для покрытия убытков от выработки тепловой энергии на предприятиях ГП "Кыргызтеплоэнерго" (бывший ГП "Кыргызжилкоммунсоюз") и МП "Бишкектеплоэнерго". Фактически, потребители электрической энергии всей республики субсидируют потребителей тепловой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ ОАО "Электрические станции"", - отмечено в документе.

В ведомстве заявляют, что среднесрочная тарифная политика на электрическую и тепловую энергию на 2014-2017 годы (ССТП), принятая постановлением правительства Кыргызской Республики от 20.11.2014 года № 660, предусматривала постепенное достижение тарифами на электрическую и тепловую энергию их стоимости. Однако уже в начале реализации в ССТП были внесены изменения, которые замедлили рост тарифов, а в последующем его остановили.

В 2020 году постановлением правительства КР от 27 марта 2020 года № 188 была утверждена ССТП на 2020-2022 годы. В данной ССТП тарифы на тепловую энергию были сохранены без изменений.

Если в 2014 году тарифы на тепловую энергию для населения составляли 917,78 сом за 1 Гкал, то в 2015 году они составили 1134,76 сом/Гкал, или увеличение составило 19%. В то же время для небытовых потребителей тарифы на тепловую энергию увеличились с 1557,25 сом/Гкал (без учета налогов) в 2014 году до 1695,1 сом/Гкал (без учета налогов) в 2015 году, или увеличение составило 8%.

"Таким образом, приведение тарифов на тепловую энергию для населения к уровню себестоимости продвигается медленно, а тарифный дефицит продолжает расти, приводя к еще большему увеличению перекрестного субсидирования населения не бытовыми потребителями и ежегодному перекосу в тарифной политике.

Учитывая указанные проблемы в теплоснабжающей отрасли, Министерством энергетики и промышленности КР разработан проект новой ССТП, который выносится на общественное обсуждение", - информировали в министерстве.

В проекте новой ССТП рассматривается введение следующих тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей.

Для населения предлагается увеличение в 2021 году на 25 %, или:

- тариф на тепловую энергию составит - 1

418,45 сом/Гкал;

- тариф на ГВС составит - 1 227,2 сом/Гкал.

После достижения покрытия стоимости тепловой энергии, тарифы на тепловую энергию будут ежегодно корректироваться на уровень инфляции.

Для остальных групп потребителей предлагается ежегодная корректировка на уровень инфляции, или:

- тариф на тепловую энергию составит - 1 801,89 сом/Гкал;

- тариф на ГВС составит – 1 801,89 сом/Гкал.


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URL: https://www.vb.kg/402260
Теги:
Минэнергопром, отопительный сезон, тарифы, Кыргызстан
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