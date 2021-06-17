Военные Кыргызстана побывают на форуме "АРМИЯ-2021" в России

В России началась подготовка к Международному военно-техническому форуму "АРМИЯ-2021", который будет проходить 22-28 августа. Участие в нем, как планируется, примут делегации вооруженных сил различных стран, в том числе Кыргызстана.

В Министерстве обороны РФ отмечают, что этот форум начиная с 2015 года подтверждает свой статус одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

В рамках МВТФ "АРМИЯ-2021" под руководством офицеров Главного командования Сухопутных войск состоится динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники. Планируется объединить общим замыслом маневренные действия подразделений на подмосковном полигоне "Алабино" с показом в режиме "онлайн" возможностей сил Каспийской флотилии с полигона Южного военного округа "Скорпион", а также Ленинградской и Балтийской военно-морских баз в акватории Средней гавани города Кронштадт.

Вниманию зрителей и участникам будет представлено около 30 тактических эпизодов, сформированных по типам вооружения, военной и специальной техники и охватывающих три природные среды - земля, вода, воздух.

Нынешний форум, как и в прошлом году, пройдет одновременно с Армейскими международными играми. Для его подготовки и проведения сформирован организационный комитет, в состав которого вошли руководители и представители органов государственной власти, государственных корпораций, ведущих предприятий и организаций.

Седьмые Армейские международные игры (АрМИ) запланированы в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе них предусматривается провести 34 международных конкурса среди подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, специалистов артиллерийских, инженерных и других войск.

"Это позволит лучшим специалистам военного дела из разных стран обменяться опытом и повысить качество боевой выучки. Планируется более половины конкурсов провести на территории зарубежных стран. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более чем 100 государств", - сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Военные Кыргызстан традиционно участвуют и таких форумах, и в играх АрМИ. В последнем случае они неизменно представляли родную республику в одном из главных состязаний – "Танковом биатлоне". Но в 2019 году поборолись за первенство и в конкурсах "Инженерная формула", "Безопасный маршрут" (для военных инженеров), "Десантный взвод", а также в "Конном марафоне", который проходил на полигоне "Таван Толгой" в Монголии.