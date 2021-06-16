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В Бишкеке открылись социальные прачечная и магазин одежды

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- Айжан Мамбеталиева
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Открыл их общественный фонд "Прав защиты детей сирот" в рамках благотворительного проекта "Поможем вместе".

Недавно в городе появились благотворительные боксы, куда бишкекчане могут оставлять одежду, обувь, которые уже не носят и могут передать тем, кто в них нуждается. А также можно отдать мягкие игрушки. Все эти вещи будут переданы выпускникам детских домов, малоимущим и многодетным семьям. Надо отметить, что люди, узнав об этом проекте, активно начали приносить кофты, футболки, юбки, платья, брюки, рубашки, одежду для самых маленьких детишек, головные уборы и игрушки. За пару месяцев сотрудники фонда собрали 10 тонн вещей! Все они будут сортироваться, стираться в открывшейся прачечной, а затем будут передаваться в социальный магазин.

К слову, вещи в этом магазине не будут продаваться, их будут отдавать всем нуждающимся бесплатно. Для того чтобы получить одежду, необходимо предоставить документы: копии паспорта, свидетельств о рождении всех детей, свидетельства об утере кормильца, справки от квартального или домкома, в которой говорится, что семья имеет статус малообеспеченной. А также копии справок с места жительства и об инвалидности (если сам обратившийся или его ребенок имеет инвалидность). На месте необходимо будет заполнить анкету.

Желающие отдать свои вещи, могут принести и опустить их в благотворительные боксы, которые установлены в торговых центрах Red Centre, "Дордой Плаза", гипермаркетах "Фрунзе" по проспекту Чуй, неподалеку от ТЭЦ и на улице Льва Толстого, 196. Также боксы есть в торгово-развлекательных центрах "Технопарк", "Ташрабат", в детском магазин aldey_aldey, который находится по адресу Жукеева-Пудовкина 146, на АЗС "Партнер Нефть", на улице 7 апреля 4/2 и на АЗС Bishkek Petroleum, находящейся на пересечении Байтик Баатыра и Суеркулова.


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URL: https://www.vb.kg/402264
Теги:
благотворительность
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