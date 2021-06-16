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Чолпон Джакупова: Бизнесмены уезжайте, юристы не помогут - закон умер!

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- Оксана Гут
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"Бизнесмены уезжайте, юристы не помогут"! С таким призывом обратилась к предпринимателям известная правозащитница, директор правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова.

Она опубликовала на своей странице в соцсетях короткий, но достаточно эмоциональный пост:

"Средоточие всех новостей - СИЗО! Нельзя закрывать только на основании "показаний добровольцев"! Страна стукачей, страна - тюрьма... Бизнесмены уезжайте... Юристы не помогут - закон умер!".

Ниже в комментариях Джакупова дополнила свое заявление.

"Самое мерзкое - все делается под прикрытием лозунгов о борьбе с коррупцией, под радостное улюлюкание толпы прихлебателей... Где вы "реформаторы- люстраторы"?! Нравится и вам тоже? Или молчите потому что вам выгодна расчистка политического поля перед очередным шоу- выборами?", - написала юрист (орфография и стилистика автора сохранены - прим.).


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URL: https://www.vb.kg/402269
Теги:
бизнес, закон, права человека, уголовная ответственность, Кыргызстан, СИЗО, Чолпон Джакупова
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