Погода
$ 84.32 - 84.72
€ 101.77 - 103.17

Мэрия: Неизвестные совершили поджог на бишкекской свалке

92  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь с 15 по 16 июня на теле активной свалки произошел поджог, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что поджог совершили неизвестные лица на территории 3-й и 5-й картах отвала свалки.

Руководство муниципального предприятия "Бишкекский свалочный полигон" по данному факту с заявлением обратилось в правоохранительные органы.

В муниципалитете напомнили, что накануне в целях уменьшения задымления, руководителем предприятия Адилем Назаровым достигнута договоренность между директором филиала эстонской компании "Эхитус Раан и Тулберг" господином Яанусом Пэзтом о предоставлении компанией одного экскаватора и 3 дуппера (самосвала) для тушения очагов пожаров глиной.

На территорию свалки было завезено 150 машин глины для тушения очагов возгорания. Со стороны предприятия будет осуществлено снабжение машин ГСМ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402270
Теги:
мусор, поджог, пожар, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  