Мэрия: Неизвестные совершили поджог на бишкекской свалке

В ночь с 15 по 16 июня на теле активной свалки произошел поджог, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что поджог совершили неизвестные лица на территории 3-й и 5-й картах отвала свалки.

Руководство муниципального предприятия "Бишкекский свалочный полигон" по данному факту с заявлением обратилось в правоохранительные органы.

В муниципалитете напомнили, что накануне в целях уменьшения задымления, руководителем предприятия Адилем Назаровым достигнута договоренность между директором филиала эстонской компании "Эхитус Раан и Тулберг" господином Яанусом Пэзтом о предоставлении компанией одного экскаватора и 3 дуппера (самосвала) для тушения очагов пожаров глиной.

На территорию свалки было завезено 150 машин глины для тушения очагов возгорания. Со стороны предприятия будет осуществлено снабжение машин ГСМ.