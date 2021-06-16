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Глава Минэнергопром: На сегодня в Кыргызстане энергетического кризиса нет

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- Оксана Гут
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На сегодняшний день в Кыргызстане нет энергетического кризиса, вся энергосистема работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 16 июня, в ходе пресс-тура на Токтогульскую и Камбар-Атинскую ГЭС сообщил министр энергетики и промышленности КР Доскул Бекмурзаев.

По его словам, вокруг ситуации в энергетики ходят разные разговоры, вводящие людей в заблуждение.

"Говорят, что дефицит электроэнергии, чтобы будут веерные отключения. Все это неправда. На сегодняшний день энергетического кризиса нет, повода для паники нет. Да, возможны различные рабочие моменты, но я далек от мысли об энергетическом кризисе. Вы сами видите, что вода поступает и выработка идет. Воду соседям никто не продает. Между Кыргызстаном и Казахстаном есть правительственное соглашение в в виде товарообмена есть возврат электроэнергии. Для выработки электроэнергии нужна вода", - сказал Бекмурзаев.

По его данным, на сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 10 млрд 874 млн кубов. К концу года планируется накопить примерно 13 млрд кубов - этого должно хватить на прохождение ОЗП.


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URL: https://www.vb.kg/402272
Теги:
Минэнергопром, отключение электроэнергии, энергетика, Кыргызстан, энергетический коллапс в Кыргызстане, дефицит
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