Айтматовские чтения преобразованы в международный форум

В Москве состоялась традиционная информационная встреча с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества. Участие в ней приняли и сотрудники посольства Кыргызстана, который также является членом ОИС.

Мероприятие было посвящено подведению итогов работы Группы стратегического видения (ГСВ) "Россия – Исламский мир" за прошедшие два года и предстоящим планам.

Первая такая встреча, как рассказали в ГСВ, прошла в 2019 году на площадке МИД РФ. В этот раз модератором выступил заместитель председателя ГСВ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. В числе участников были президент Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" Рустам Минниханов, специальный представитель министра по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям МИД РФ, заместитель председателя ГСВ Константин Шувалов и другие сотрудники ведомства, послы стран ОИС, представители администрации президента РФ, Федерального Собрания, главы ряда субъектов России, общественные и религиозные деятели.

"Мы рассматриваем страны ОИС как единомышленников в деле дальнейшей демократизации международной жизни, её выстраивания на прочном фундаменте Устава ООН. Нас объединяет уважение неотъемлемого права народов мира самим определять свою судьбу, неприятие навязывания им каких-либо универсальных моделей развития. Поэтому закономерно, что Россия и исламские страны тесно и плодотворно взаимодействуют в различных форматах. Убеждён, что это во многом связано и с нашим собственным историческим опытом. Общеизвестно, что в России испокон веков в мире и согласии проживают представители различных цивилизаций, религий и культур. Такое единство в многообразии позволяет по максимуму раскрывать творческий созидательный потенциал на благо общего Отечества", – говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам встречи.

По словам Лаврова, укрепление и дальнейшее развитие связей с мусульманскими странами пользуется широкой поддержкой в российском обществе, включая регионы, в которых значительная часть граждан исповедует ислам. Страны-участники ОИС демонстрируют встречную заинтересованность. Особую роль в таких тесных взаимоотношениях, уверен глава МИД РФ, играет Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир". Именно на её площадке выдвигаются и прорабатываются различные инициативы, ориентированные на расширение разнопланового партнёрства.

В свою очередь председатель Группы, президент Татарстана Рустам Минниханов поделился с собравшимися итогами работы организации за минувшие два года. По его мнению, в последние годы Россия и страны исламского мира продолжают сближаться, подтверждая возможность успешного партнёрства в условиях формирования многополярного мира.

Знакомить послов стран ОИС с активной деятельностью Группы продолжил заместитель председателя ГСВ Фарит Мухаметшин. Среди важных приоритетов он назвал углубление контактов с центральноазиатскими государствами с учётом задач борьбы с экстремистскими тенденциями в исламе и укрепления сотрудничества в сфере образования, культуры и духовных связей.

Мухаметшин обратил внимание собравшихся и на некоторые изменения в организации профильных мероприятий. Так, начиная с 2020 года, традиционные Айтматовские чтения будут проходить под названием "Международный форум писателей и интеллектуалов имени Чингиза Айтматова".

Ряд важных мероприятий с участием представителей ГСВ и ОИС запланирован и на предстоящий период. Так, в конце июля состоится традиционный международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021" в Казани, осенью в Ташкенте совместно с Духовным управлением мусульман России будет организована Международная конференция "Духовный шёлковый путь: цивилизационное наследие в пространстве диалога и добрососедства". Кроме того, предусмотрено проведение ряда мероприятий, приуроченных к подготовке и проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в мае 2022 года в России.