Глава ГКДР Абдыкаров встретился с директором "Хидаят" Али Рашид Аль-Нуайми

Сегодня, 16 июня 2021 года, директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Тойгонбай Абдыкаров встретился с директором международного центра по борьбе с экстремизмом "Хидаят" в Объединенных Арабских Эмиратах г-ном Али Рашид Аль-Нуайми. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

"В ходе встречи обсудили вопросы по проведению совместных мероприятий, направленных на повышение уровня религиозного образования, реализации государственной политики в религиозной сфере, обмен опытом по предупреждению экстремизма, благотворительной деятельности религиозных фондов.

По итогом данной встречи стороны выразили надежду на развитие и укрепление сотрудничества и дружбы между странами".