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Глава ГКДР Абдыкаров встретился с директором "Хидаят" Али Рашид Аль-Нуайми

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 16 июня 2021 года, директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Тойгонбай Абдыкаров встретился с директором международного центра по борьбе с экстремизмом "Хидаят" в Объединенных Арабских Эмиратах г-ном Али Рашид Аль-Нуайми. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

"В ходе встречи обсудили вопросы по проведению совместных мероприятий, направленных на повышение уровня религиозного образования, реализации государственной политики в религиозной сфере, обмен опытом по предупреждению экстремизма, благотворительной деятельности религиозных фондов.

По итогом данной встречи стороны выразили надежду на развитие и укрепление сотрудничества и дружбы между странами".


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URL: https://www.vb.kg/402275
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ОАЭ, Кыргызстан
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