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В РФ предложили ужесточить доступ к порнографии в интернете

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- Евгений Денисенко
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В России порнографию в интернете предложили разделить на "незаконную" и "не запрещенную законом". С такой идеей, по информации российских СМИ, выступил, в целях ужесточения доступа к порнографии в интернете, подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).

В первую категорию включена детская порнография и "явно оскорбительная" - изнасилования. К "не запрещенной законом" порнографии, как сообщает "КоммерстантЪ", отнесены материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия". Доступ на сайт должен быть заблокирован до подтверждения возраста пользователем.

Среди вариантов реализации возрастного ценза предлагается разработка порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (она используется на сайте госуслуг).

Кроме того, предлагается запретить просмотр "незапрещенной" порнографии несовершеннолетними. Рекомендовано обязать операторов установить оборудование, которое будет фильтровать порнографический трафик.

СМИ цитируют слова и. о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Романа Коросташова: "Наша главная задача - обезопасить детей от деструктивного контента". Использование ЕСИА с этой целью, по его мнению, приоритетно, так как именно данная система обладает юридической значимостью.

Как отмечают эксперты, действующее законодательство РФ уже располагает механизмами для борьбы с порнографией в интернете. Но заблокировать всю ее сложно: порносайтов много, и они могут быть перенесены на другие адреса.


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URL: https://www.vb.kg/402276
Теги:
Россия, порнография
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