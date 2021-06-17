Кыргызские художники увидели и показали боль и силу духа жителей Баткена

Кыргызские художники Таалайбек Усубалиев, Нюргуяна Иннокентьева, Базаркул Омуркул уулу и Арууке Сыдыкалы кызы побывали в творческой коммандировке в Баткенской области. Итогом поездки стала целая серия картин. Широкой публике их покажут на большой выставке в конце лета. А вот читатели VB.KG могут увидеть их уже сейчас.

Идея творческой поездки на юг – в места, пострадавшие в ходе событий на кыргызско-таджикской границе в апреле нынешнего года, принадлежала председателю Союза художников Кыргызской Республики, художнику, реставратору Таалайбеку Усубалиеву. Вначале мастер думал поехать туда самостоятельно. Но его идея понравилась представителям "ООН-женщины" ( структура Организации Объединенных Наций, деятельность которой посвящена борьбе за гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин) и они взяли на себя все хлопоты по организации и финансирование поездки.

На неделю в Баткенскую область полетели Таалайбек Усубалиев, Базаркул Омуркул уулу и две женщины-художницы - Нюргуяна Иннокентьева и Арууке Сыдыкалы кызы.

"Подобная поддержка для творческих людей крайне важна. Зачастую, именно финансовые трудности не дают художникам возможности принять участие в каком-то проекте или зарубежной выставке. Мы очень благодарны "ООН-женщины" за то, что нас услышали. В Баткенской области пострадало много женщин, и представители организации ездили туда и ранее. Нас же попросили только соблюсти в творческой группе гендерный баланс, показать труд женщин юга и по возможности написать побольше позитивных работ. Мы учли пожелания. Единственная моя работа под названием "Баткенская боль", конечно, выбивается из всех. Но я просто не мог этого не написать!", - рассказывает Таалайбек Усубалиев.

Четверо художников сначала прилетели в Ош, там их встретил водитель и повез в Баткен. Спустя шесть часов уже в Баткене группу встретила сотрудник отделения "ООН-женщины" Дилдора. А уже на следующий день рано утром гости из Бишкека отправились осматривать пострадавшие села.

"По пути мы захватили Багдагуль - жительницу села Ортобоз, которая с детьми в те страшные дни убежала к родственникам в Баткен. В Ортобозе по пути к ее дому мы проехали по таджикской территории. Эта дорога проходит прямо между кыргызскими домами. Ортобоз – первое село, где мы увидели трагические последствия апрельских событий. Вдоль дороги теперь живут таджикистанцы, купившие дома и участки у кыргызов. Нас встретил муж Багдагуль Орозбай. Его дом находится в окружении таджикских. Его тоже сожгли, как и жилища многих других кыргызстанцев в этом селе. Орозбай рассказал, что раньше у них с соседями были хорошие отношения, сейчас же они даже не приветствуют друг друга при встрече. Но мужчина заметил, что ни за что не покинет землю предков, а если понадобится, то и пойдет воевать за нее!", - вспоминает Таалайбек Усубалиев.

В пути кыргызским художникам было не просто не комфортно, даже страшно - как только их машину с кыргызскими номерами видели таджики, они сразу начинали куда-то звонить.

Далее группа художников отправилась в сторону Кок-Таша в палаточный городок, где живут семьи, чьи дома были уничтожены. По дороге их останавливали для проверки дружинники. Поясняли это тем, что уже были факты перевозки оружия и наркотиков.

"В палаточном городке нас встретил айыл-баш Улан. Он согласился сопроводить нас до их села, показать пострадавшие дома. Там мы успели написать несколько этюдов. Улан показал окопы, вырытые таджикскими гражданами. Глядя на них, создавалось впечатление, что люди готовились к серьезной войне. Село, где мы писали этюды, граничит с Таджикистаном. Буквально в пятидесяти метрах мы видели таджиков, работающих на поле. Казалось бы, мирная картина. Однако местный участковый предупредил, что за кыргызской территорией постоянно наблюдают снайперы. Нашу группу охраняли. А сопровождающая нас Дилдора рассказала, что пока мы писали этюды, она отошла в сторону метров на десять и… встретилась с вооруженным таджикским военным", - продолжает Таалайбек Усубалиев.

Побывали художники и в "Головном", где начались трагические события. Фотографировать и делать какие-либо съемки там запретили, объяснив тем, что многие выкладывают это в Интернет, тем самым выдавая секретную информацию.

В Ак-Сае художников также ждали сгоревшие кыргызские дома и маленький палаточный городок. Водитель, не зная дороги, чуть не заехал на таджикскую территорию в Ворухе. Но на обратном пути группа все же проехала по таджикской территории. Это был кратчайший путь обратно.

Пару дней на юге художники полностью посвятили работе: обсуждали идеи будущих картин, делали эскизы, писали, делились мнениями относительно работ друг друга.

"Мы посетили село Интернационал, где трагически погибла девочка Мадина. Проехали по селам, граничащим с Таджикистаном, где так же было много подожженных кыргызских домов, школа и садик. Удивили окопы, которые были вырыты таджикскими боевиками прямо во дворе мечети. Местные жители предупреждали, чтобы мы не подходили к окопам, ведь там могут быть еще не разорвавшиеся снаряды. Видели мы дорогу, на которой были уничтожены несколько заправок. Побывали и в сгоревшем доме Урпии эже, ставшем известным, благодаря ее собаке - кыргызскому Хатико. Женщина рассказала о страшных днях, которые ей пришлось пережить. За ее садом находится поле, оттуда и пришли поджигатели и мародеры", – добавляет Таалайбек Усубалиев.

За время недолгой поездки на юг кыргызские художники успели прямо на месте написать каждый по две картины, сделать много эскизов и набросков к будущим работам. В августе наши творцы планируют устроить большую выставку. Наверняка, их работы, созданные под впечатлением от увиденного и услышанного от непосредственных участников событий, тронут сердца публики. Таалайбек Усубалиев заметил, что для него и его коллег очень важна сама возможность писать то, что он хочет. У художников других среднеазиатских стран, где присутствует жесткая цензура, эта возможность, увы, отсутствует.

Что больше всего удивило наших художников в Баткенской области? Сила духа местных жителей! Несмотря на все те ужасы, которым им пришлось пережить, уезжать куда-либо они не хотят. Люди уверены, что простые жители, с которыми они жили бок о бок десятилетиями, ходили друг к другу в гости, не виноваты в случившемся. Просто есть силы, которым выгоден данный конфликт. Не они развязали конфликт, были подстрекатели.

"На самом деле воевать никто не хочет! Люди просят одного – решить, где будет проходить граница, чтобы они могли дальше жить в мире и согласии. Особенно мне хочется отметить стойкость женщин Баткена. Несмотря на трудности, они с улыбкой встречают гостей, поддерживают друг друга, трудятся в своих разоренных дворах. Эти милые и сильные женщины смотрят в будущее с надеждой. Есть такая старинная кыргызская поговорка "Бейиш эненин таманында", что в переводе означает "Рай под пятой матери". Действительно, где бы не находилась женщина, она превращает это место в благодатное. Такова земля Баткена - невероятно красивая, как и люди, живущие на ней", - подытоживает Таалайбек Усубалиев.