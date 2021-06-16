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Главы Баткенской и Согдийской областей достигли договоренности по воде

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- Бакыт Басарбек
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Полномочный представитель Правительства в Баткенской области Кыргызстана Абдикарим Алимбаев и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода встретились сегодня утром на перекрестке джамоата Чоркух Исфары и обсудили ряд вопросов по пограничным спорам. По предварительной информации, на встрече были достигнуты некоторые договоренности.

Переговоры сторон происходят на фоне событий последних недель, связанных с распределением поливной воды в распределительных центрах "Головной" и "Ходжабакирган", задержанием жителей и их домашнего скота.

В интервью "Азия-Плюс" пресс-секретарь главы Согдийской области Музаффар Юнусов сказал, что кроме Раджаббоя Ахмадзода и Абдикарима Алимбаева, на встрече также присутствовали руководители силовых структур и представители ведомств водного хозяйства стран и им удалось достичь взаимопонимания по ряду спорных вопросов на границе.

При решении проблемы поливной воды в распределительных центрах "Головной" и "Ходжабакирган" была достигнута договоренность о том, что вода будет подаваться по согласованной системе, и Кыргызстан будет соблюдать график.

Было решено, что на любое строительство на спорных территориях не будет разрешения без согласия сторон.

Проблемы задержания граждан, перемещения скота через границы, возникшие в течение двух недель, впредь будут своевременно решаться на уровне районных ведомств и в рамках взаимопонимания.

Стороны также договорились способствовать мирной жизни в приграничных районах. В ходе встречи стороны обсудили строительство стены на спорной приграничной территории жителем микрорайона Учтеппа села Аксой Кыргызстана.

14 июня в социальных сетях было опубликовано видео хода строительства стены и после выражения недовольства жителей села Ходжа Ало джамоата Чоркух этим действием, житель Кыргызстана воздержался от ее возведения.

Таджикские власти заявляют, что впредь больше не будет разрешено строить какие-либо объекты на спорной территории.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/402279
Теги:
Баткенская область, вода, Таджикистан, Кыргызстан
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